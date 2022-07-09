Глава Минтранса назвал «временной мерой» отсутствие подушек безопасности в новых Lada

Министр транспорта РФ Виталий Савельев в ходе выступления на форуме «Территория смыслов» поделился мнением об отсутствии подушек безопасности в новых автомобилях Lada. По его словам, отсутствие опции является «временной мерой» и ближайшем будущем российский производитель найдет способы вернуть ее в комплектацию.

«Я думаю, они найдут возможность или производства подушек, или из дружественных стран, где [к России] нормально относятся, мы будем получать поставки», — сказал Савельев.

Министра также спросили, стал ли бы он ездить на «Ладе».

«У нас же был такой период, когда у нас пересаживали на «Волги», помните была такая история. У меня была «Волга», я тоже пересел, хотел попробовать. Но да, автомобиль был недоделанный по каким-то причинам, не удалась идея. Но в принципе если машину сделать нормально, почему нет», — ответил чиновник. Савельев отметил, что во время работы в «Аэрофлоте» он ездил на служебном Mercedes.

Сейчас, когда у него нет специальной машины, он предпочитает Genesis — марку автомобилей класса люкс от южнокорейского производителя Hyundai. Глава Минтранса напомнил, что «чиновник есть чиновник», и он готов сесть за руль другого авто, поскольку у госслужащих есть «определенные ограничения».

Релиз «антикризисной» Lada Granta Classic ’22 состоялся в середине июня. В машине нет подушек безопасности, кондиционера и других полезных опций, а ее покупатели подписывают документы о согласии не выезжать на авто за границу.

Фото: пресс-служба Lada