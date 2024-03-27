Приложения Mir Pay и «СБПэй» пропали из Google Play

Приложение Mir Pay больше недоступно в Google Play, пишет ТАСС. Также из стора исчезли приложения «СБПэй» и «Привет!», сообщает РИА Новости.

Из App Store эти сервисы были удалены в конце февраля 2024 года, после того как Национальная система платежных карт (НСПК, оператор платежной системы «Мир») попала под санкции США.

Mir Pay был доступен для установки только на устройствах на базе Android (в версиях 7.0 и выше), для устройств Apple и ранее не было такой возможности.

Ранее 27 марта Samsung сообщила, что с 3 апреля 2024 года добавление и использование карт «Мир» в Samsung Pay будет недоступно.

Фото на обложке: Ralf Liebhold / Shutterstock