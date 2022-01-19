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Платежи картами «Мир» на Wildberries впервые обогнали показатели Visa и Mastercard в 2021 году

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В 2021 году совокупный размер платежей картами «Мир» на маркетплейсе Wildberries превысил 250 млрд рублей. Впервые оплата этими картами обогнала показатели Visa и Mastercard.

Платежи картами «Мир» на Wildberries впервые обогнали показатели Visa и Mastercard в 2021 году

Наибольший объем транзакций пришелся на декабрь из-за предстоящих праздников – 41 млрд рублей, сообщили «Ведомости».

Wildberries не раскрыли совокупный размер платежей на маркетплейсе за прошлый год, как и сколько пришлось на Visa и Mastercard.

Рост платежей картами «Мир» и СБП эксперты объяснили тем, что прошлым летом Wildberries ввел скидки за оплату товаров с помощью этих систем. Сначала разница в цене отражалась как наценка для пользователей Visa и Mastercard. Последние пригрозили ритейлеру штрафами и требовали расследовать ситуацию.

Позже Wildber­ries объяснил, что разница в цене достигается за счет более низких комиссий при обработке транзакций отечественными системами, тогда как в случае с зарубежными они достигают 2%.

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Фото на обложке: Koshiro K / Shutterstock

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