Мировые инвестиции в стартапы сократились вдвое с 2022 года — до $77,4 млрд

Общий объем мировых венчурных инвестиций в развивающиеся проекты во втором квартале 2023 года сократился вдвое в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — до $77,4 млрд (против $152,9 млрд), что также на 10,2% меньше, чем в первом квартале текущего года ($86,2 млрд). Снижается также число сделок практически в любой области финансирования — как обычных, так и особо крупных.

С данными исследования Venture Pulse от компании KPMG Private Enterprise ознакомился «Коммерсант» и выяснил:

Показатель второго квартала 2023 года — наименьший с аналогичного периода 2020 года, когда общемировые венчурные инвестиции составили ($77,3 млрд),

Число сделок за исследуемый период снизилось на 23% — с 10 121 в первом квартале этого года до 7 783 во втором,

Снизилось и количество «мега-сделок»: максимальную сумму привлекла американская платежная компания Stripe — $6,9 млрд.

Наиболее привлекательными сферами финансирования инвесторы считают генеративный ИИ и альтернативную энергетику.

В первом направлении крупные инвестиции получили Anthropic ($450 млн) и Inflection Al ($1,3 млрд). Во втором — немецкий климатический стартап 1Komma5 ($232 млн) и производитель зарядных станций для электромобилей Jolt Energy ($165 млн).

Региональное распределение инвестиций в стартапы остается прежним: наибольшая доля рынка приходится на США. Во втором квартале объем венчурного инвестирования составил:

в США — $39,85 млрд (3011 сделок),

в странах Азии — $20,1 млрд (2395 сделок),

в Европе — $13,5 млрд (1861 сделка).

В Китае традиционно воздерживаются от крупных вложений. Осторожность европейских и американских инвесторов, все более похожую на китайскую, эксперты связывают с ростом ключевых ставок на фоне инфляции из-за геополитической напряженности и общей неопределенности.

Аналитики также отмечают, что глобальные инвестиции в стартапы стабильно снижаются уже довольно давно — в течение шести кварталов. В 2022 году объем мирового венчурного инвестирования составил $525,8 млрд в сравнении с $745,1 млрд в 2021 году.

На общем фоне схлопывание российского венчурного рынка на 83% с $2,53 млрд до всего $418 млн в 2022 году (данные аналитической компании Dsight) представляется закономерным.

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