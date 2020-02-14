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Михаил Мишустин заявил, что лично возглавит комиссию по развитию малого и среднего бизнеса
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Анна Бородкина
На встрече Михаила Мишустина с представителями малого и среднего бизнеса (МСБ) Новгородской области премьер-министр заявил, что намерен лично возглавить правительственную комиссию по вопросам развития МСБ. Это следует из стенограммы встречи на сайте правительства.
Михаил Мишустин заявил, что лично возглавит комиссию по развитию малого и среднего бизнесаАнна Бородкина
«Я решил лично возглавить правительственную комиссию по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. Приглашаю вас к этой работе. И давайте уже сегодня начнём, прямо сейчас, в Новгородской области, первое, предварительное заседание – до этой комиссии», – заявил Мишустин.
Помимо этого, премьер-министр напомнил о государственных нововведениях в сфере МСБ:
- льготный налог на профессиональный доход, который снижает ставку для самозанятых с 13 до 4% в отношениях с физическими лицами и до 6% в отношениях с юридическими лицами,
- программа льготного кредитования малого и среднего предпринимательства, по которой в 2020 году банки должны будут выдать льготных кредитов примерно на 1 трлн рублей, а до 2024 года – на 10 трлн рублей,
- создание центров «Мой бизнес», которые работают в 79 регионах, где предприниматели в режиме «одного окна» могут получить все необходимые услуги для старта и ведения своего бизнеса, получить консультации,
- государство расширило доступ малого и среднего бизнеса к государственным закупкам.
Фото: сайт правительства России
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