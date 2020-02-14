На встрече Михаила Мишустина с представителями малого и среднего бизнеса (МСБ) Новгородской области премьер-министр заявил, что намерен лично возглавить правительственную комиссию по вопросам развития МСБ. Это следует из стенограммы встречи на сайте правительства.

Михаил Мишустин заявил, что лично возглавит комиссию по развитию малого и среднего бизнеса