Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Михаил Мишустин рассказал о подготовке нового пакета контрсанкций

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Правительство в условиях интенсивного внешнего давления работает над новым пакетом контрсанкций, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин рассказал о подготовке нового пакета контрсанкций

На фоне «такого интенсивного давления извне», с которым Россия столкнулась в последние недели, кабмину крайне важна слаженная работа с Госдумой, указал Мишустин на встрече с депутатами КПРФ. Премьер-министр также отметил, что правительство готовит новый пакет ответных мер на западные санкции, но не раскрыл детали.

«Мы реализуем меры, заложенные в плане первоочередных действий. <...> Вы знаете, что сейчас готовится очередной пакет контрсанкций. Рассчитываем, что к его обсуждению также ваша фракция подойдет конструктивно, в деталях, как это и было ранее», — сообщил Мишустин.

В ответ на западные санкции МИД РФ ввел ограничения против 13 действующих и бывших американских официальных лиц, в том числе против президента США Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена. При этом МИД сообщил о намерениях расширять санкционный список. Новые санкции будут вводиться «в органичном единстве» с решениями, которые для защиты российской экономики принимает правительство РФ, говорилось в сообщении министерства.

Кроме того, в марте 2022 года власти РФ расширили список недружественных стран, в который вошли страны Евросоюза, Великобритания, Украина, Австралия, Канада, Япония и ряд других государств. По обязательствам перед зарубежными кредиторами из этих стран государство, а также россияне и российские компании смогут расплачиваться в рублях.

Также президент РФ Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки перевести расчеты за поставки газа в недружественные страны в рубли. В ответ на санкции со стороны Японии Россия вышла из переговоров по мирному договору.

Фото на обложке: Dmitriy Kandinskiy / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Россияне стали чаще оплачивать по QR
  2. 2 Экономисты спрогнозировали падение доходов россиян на 2-3% в 2022 году
  3. 3 Экология и экономические риски — как экологическому стартапу найти баланс и выжить
  4. 4 Налоговая «просит» предоставить документы и информацию о вашей компании. Что необходимо знать
  5. 5 Налоговая вызывает директора и бухгалтера компании на «разговор»: что необходимо знать
Moscow Travel Create
Создай спецпроект по продвижению Москвы как туристической столицы и поборись за призовой фонд 1,2 млн рублей
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

30 марта 2022

HSE Pizza Pitch

31 марта 2022

Демо-день ПАО «Интер РАО»

31 марта 2022

«Лига Чемпионов Бизнеса»

Все ВОЗМОЖНОСТИ