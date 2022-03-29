Михаил Мишустин рассказал о подготовке нового пакета контрсанкций

На фоне «такого интенсивного давления извне», с которым Россия столкнулась в последние недели, кабмину крайне важна слаженная работа с Госдумой, указал Мишустин на встрече с депутатами КПРФ. Премьер-министр также отметил, что правительство готовит новый пакет ответных мер на западные санкции, но не раскрыл детали.

«Мы реализуем меры, заложенные в плане первоочередных действий. <...> Вы знаете, что сейчас готовится очередной пакет контрсанкций. Рассчитываем, что к его обсуждению также ваша фракция подойдет конструктивно, в деталях, как это и было ранее», — сообщил Мишустин.

В ответ на западные санкции МИД РФ ввел ограничения против 13 действующих и бывших американских официальных лиц, в том числе против президента США Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена. При этом МИД сообщил о намерениях расширять санкционный список. Новые санкции будут вводиться «в органичном единстве» с решениями, которые для защиты российской экономики принимает правительство РФ, говорилось в сообщении министерства.

Кроме того, в марте 2022 года власти РФ расширили список недружественных стран, в который вошли страны Евросоюза, Великобритания, Украина, Австралия, Канада, Япония и ряд других государств. По обязательствам перед зарубежными кредиторами из этих стран государство, а также россияне и российские компании смогут расплачиваться в рублях.

Также президент РФ Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки перевести расчеты за поставки газа в недружественные страны в рубли. В ответ на санкции со стороны Японии Россия вышла из переговоров по мирному договору.