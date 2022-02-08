Мишустин ввел в России медицинские свидетельства о смерти в электронном виде

Медицинские свидетельства о смерти начнут выдавать в электронном виде с 1 марта 2022 года. Соответствующее решение утвердил своим постановлением премьер Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Речь идет о постановлении правительства РФ от 03 февраля 2022 года № 99 «Об утверждении правил ведения Федерального реестра медицинских документов о смерти». Медики будут вносить информацию о смерти в ЕИС здравоохранения. Оттуда данные поступят Единый государственный реестр ЗАГС.

Доступ к реестру будет у Минздрава, Минцифры, ФНС, ЗАГСов, Росстата, федеральных и региональных органов власти.

Нововведение снимет часть нагрузки с россиян, которые должны получать бумажное свидетельство из медицинских организаций и нести его в ЗАГС, чтобы получить еще одно бумажное свидетельство.

Депутаты Госдумы планируют внести в феврале в нижнюю палату парламента проект нового закона о похоронном деле в России. Документ предполагает, что похороны станут госуслугой, а ритуальные агентства внесут в государственный реестр.

Изменения в законодательство, регулирующее отношения в сфере похорон, вносятся на фоне рекордного вымирания населения России.

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