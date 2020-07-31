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В Москве пройдет митап на тему масштабирования стартапа
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Евгения Хрисанфова
30 июля #tceh проведет митап под названием «Масштабирование стартапа». Эксперты расскажут, как стартапам развиваться с помощью фондов и корпораций и получать инвестиции за рубежом, а также разберут успешные кейсы. Участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться.
В Москве пройдет митап на тему масштабирования стартапаЕвгения Хрисанфова
На митапе спикеры обсудят следующие темы:
- масштабирование в России;
- преодоление «болезни роста»;
- работа с крупными международными компаниями;
- возможности европейского рынка;
- кейсы масштабирования в Европу.
В качестве экспертов выступят:
- Евгений Борисов, директор по развитию ФРИИ;
- Даниил Матвеев, операционный директор компании Brandquad;
- Никита Фёдоров, глава глобального направления в Brandquad;
- Василий Грудев, советник по международному сотрудничеству, эксперт программы Startup Level Up;
- Дмитрий Гавва, генеральный директор компании РЕЗЕРО.
Мероприятие пройдет в Москве по адресу улица Мясницкая, дом 13, строение 18. Зарегистрироваться для участия в митапе можно по ссылке.
Фото на обложке: Master1305/Shutterstock
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