Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости
Партнеры

В Москве пройдет митап на тему масштабирования стартапа

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

30 июля #tceh проведет митап под названием «Масштабирование стартапа». Эксперты расскажут, как стартапам развиваться с помощью фондов и корпораций и получать инвестиции за рубежом, а также разберут успешные кейсы. Участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться.

В Москве пройдет митап на тему масштабирования стартапа

На митапе спикеры обсудят следующие темы:

  • масштабирование в России;
  • преодоление «болезни роста»;
  • работа с крупными международными компаниями;
  • возможности европейского рынка;
  • кейсы масштабирования в Европу.

В качестве экспертов выступят:
  • Евгений Борисов, директор по развитию ФРИИ;
  • Даниил Матвеев, операционный директор компании Brandquad;
  • Никита Фёдоров, глава глобального направления в Brandquad;
  • Василий Грудев, советник по международному сотрудничеству, эксперт программы Startup Level Up;
  • Дмитрий Гавва, генеральный директор компании РЕЗЕРО.

Мероприятие пройдет в Москве по адресу улица Мясницкая, дом 13, строение 18. Зарегистрироваться для участия в митапе можно по ссылке.

Фото на обложке: Master1305/Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

31 июля 2020

Cartier Women’s Initiative

31 июля 2020

Пилотирование проектов с "МегаФон"

31 июля 2020

MGNTech

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма