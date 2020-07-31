30 июля #tceh проведет митап под названием «Масштабирование стартапа». Эксперты расскажут, как стартапам развиваться с помощью фондов и корпораций и получать инвестиции за рубежом, а также разберут успешные кейсы. Участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться.

В Москве пройдет митап на тему масштабирования стартапа