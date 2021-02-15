Открыт прием заявок на участие в конкурсе туристических стартапов MITT Travel Start

Конкурс приурочен к Международной туристической выставке MITT, которая пройдет в Москве. Победители получат информационную поддержку, бесплатную выставочную площадь в следующем году и многое другое. Заявки принимаются до 26 февраля.

После 26 февраля организаторы выберут семь компаний, которые примут участие в очном этапе. 18 марта финалисты представят свои проекты на выставке MITT.

Все участники получат возможность анонсировать свои проекты на сайте выставки и в рассылках в течение года.

Победителям предоставят:

анонсы на сайте и в рассылках;

рекламу в путеводителе выставки;

видео-интервью;

менторскую и экспертную поддержку от специалистов Российского союза туриндустрии;

рекомендацию компаниям из РСТ;

оценку выхода на международные рынки;

юридическую помощь;

возможность запустить пилот в отеле партнера;

бесплатную площадь на выставке MITT в 2022 году.

Конкурс проходит при поддержке Российского союза туриндустрии.

Подать заявку на участие можно на сайте.

Фото на обложке: aanbetta / Shutterstock