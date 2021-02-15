Открыт прием заявок на участие в конкурсе туристических стартапов MITT Travel Start

Конкурс приурочен к Международной туристической выставке MITT, которая пройдет в Москве. Победители получат информационную поддержку, бесплатную выставочную площадь в следующем году и многое другое. Заявки принимаются до 26 февраля.
После 26 февраля организаторы выберут семь компаний, которые примут участие в очном этапе. 18 марта финалисты представят свои проекты на выставке MITT.
Все участники получат возможность анонсировать свои проекты на сайте выставки и в рассылках в течение года.
Победителям предоставят:
- анонсы на сайте и в рассылках;
- рекламу в путеводителе выставки;
- видео-интервью;
- менторскую и экспертную поддержку от специалистов Российского союза туриндустрии;
- рекомендацию компаниям из РСТ;
- оценку выхода на международные рынки;
- юридическую помощь;
- возможность запустить пилот в отеле партнера;
- бесплатную площадь на выставке MITT в 2022 году.
Конкурс проходит при поддержке Российского союза туриндустрии.
Подать заявку на участие можно на сайте.
Фото на обложке: aanbetta / Shutterstock
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