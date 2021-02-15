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Открыт прием заявок на участие в конкурсе туристических стартапов MITT Travel Start

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

Конкурс приурочен к Международной туристической выставке MITT, которая пройдет в Москве. Победители получат информационную поддержку, бесплатную выставочную площадь в следующем году и многое другое. Заявки принимаются до 26 февраля.

Открыт прием заявок на участие в конкурсе туристических стартапов MITT Travel Start

После 26 февраля организаторы выберут семь компаний, которые примут участие в очном этапе. 18 марта финалисты представят свои проекты на выставке MITT.

Все участники получат возможность анонсировать свои проекты на сайте выставки и в рассылках в течение года.

Победителям предоставят:

  • анонсы на сайте и в рассылках;
  • рекламу в путеводителе выставки;
  • видео-интервью;
  • менторскую и экспертную поддержку от специалистов Российского союза туриндустрии;
  • рекомендацию компаниям из РСТ;
  • оценку выхода на международные рынки;
  • юридическую помощь;
  • возможность запустить пилот в отеле партнера;
  • бесплатную площадь на выставке MITT в 2022 году.

Конкурс проходит при поддержке Российского союза туриндустрии.

Подать заявку на участие можно на сайте.

Фото на обложке: aanbetta / Shutterstock

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