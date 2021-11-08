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Российская нефтесервисная компания ML One привлекла $7,3 млн

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

В новом раунде инвестиций ML One привлекла $7,3 млн. Лид-инвестором раунда выступил фонд Runtech Ventures, сообщила пресс-служба фонда. Технологии ML One по созданию боковых стволов позволяют повысить эффективность разработки трудноизвлекаемых запасов, оптимизировать время работы бурового станка и сократить капитальные затраты на строительство скважины.

Российская нефтесервисная компания ML One привлекла $7,3 млн

Инвестиции будут направлены на поддержку международной экспансии, а также развития нового направления технологий — комплексных систем многоствольного и многозабойного заканчивания скважин (МЗС), включающих сервисы интеллектуального заканчивания, заканчивания с многостадийным гидроразрывом пласта.

ML One (юрлицо ООО «МЛ Ван Солюшенс») специализируется на разработке и внедрении собственных технологий в области МЗС. В 2017 году ML One приобрела статус резидента Технопарка «Сколково».

Создание нескольких боковых стволов с использованием решений ML One позволяет увеличить площадь вскрытия пласта, повысить эффективность разработки трудноизвлекаемых запасов, оптимизировать время работы бурового станка и сократить капитальные затраты на строительство верхних секций и наземной инфраструктуры скважины.

За период 2020-2021 годов сильно изменилась структура нефтегазового рынка, но ML One смога укрепить позиции на российском рынке и сформировать портфель международных заказов, сообщили в компании. На сегодняшний день построено более 80 многоствольных скважин и находятся в работе несколько проектов.

ML One стала уже вторым нефтесервисным проектом Runtech Ventures. В 2020 году Фонд вложился в международный стартап с российскими основателями Perfobore Inc., общий объём инвестиций составил $9,3 млн. Компания разрабатывает технологии повышения нефтеотдачи пласта путём бурения радиальных каналов из основного ствола скважины. Сегодня эффективная доля владения Фондом Perfobore Inc. составляет 30%.

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Фото на обложке: Maksim Safaniuk / Shutterstock

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