Более 30% мобильных разработчиков ищут инвесторов — опрос

В России 50,7% специалистов считают мобильную разработку отраслью с высоким потенциалом и думает о создании собственного приложения. Треть планирует создать мобильное приложение, еще часть уже пишут первый продукт. Это следует из результатов опроса All Cups от VK, Фондом «Сколково» и IT_ONE, с результатами которого ознакомился RB.RU.

У 47,4% опрошенных процесс разработки занимал от двух до трех месяцев. Каждый четвертый работал над приложением от трех до шести месяцев.

65,6% разработчиков искали инвесторов для своих проектов: больше половины не смогли справиться с этой задачей, а 30,6% продолжают находиться в активном поиске. Основная часть респондентов готова инвестировать в собственные приложения. Так, например, 62,2% опрошенных готовы потратить до 200 тыс. рублей на свой стартап.

Разработчики во время опроса также отметили, что ощущают конкуренцию на рынке мобильной разработки. 39,5% сообщили, что хотели бы видеть на рынке больше ИТ-чемпионатов, хакатонов, контестов в отрасли по данной теме.

Каждый пятый готов принимать участие в ИТ-соревнованиях ради грантов на разработку собственного приложения, получения предложения на хорошую вакансию (28,5%), а также денег на личные нужды (35,6%).

Исследование проводилось в марте 2023 года среди 1577 разработчиков.

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