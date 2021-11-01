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Мошенники стали чаще использовать поддельные удостоверения МВД и Банка России

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Телефонные мошенники все чаще используют поддельные документы правоохранительных органов или Центрального Банка (ЦБ) для подтверждения своей личности. Чтобы ввести жертву в заблуждение, они присылают документы на телефон.

Мошенники стали чаще использовать поддельные удостоверения МВД и Банка России

Об участившихся случаев мошенничества с поддельными документами сообщили «Ведомости» со ссылкой на несколько компаний, занимающихся информационной безопасностью.

Во втором полугодии зафиксированы уже десятки подобных инцидентов, а в реальности счет может идти на тысячи, сообщил директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский. По его данным, в настоящее время от общего количества мошеннических звонков случаи с предоставлением фото поддельных удостоверений занимают не более 5%, но перспектива роста высокая.

По словам руководителя центра мониторинга и реагирования Group-IB Александра Калинина, общее число мошеннических звонков от имени сотрудников МВД не изменилось, изменилось соотношение между звонками без поддельных документов и с ними. Количество последних действительно увеличивается, отметил он.

Использование поддельных фотографий повышает доверие жертвы и заставляет переводить мошенникам большие суммы.

Обычно мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов и сообщают жертве, что в отношении нее осуществляются противоправные действия или оформляется мошеннический кредит, поэтому в ее же интересах сотрудничать со следствием и перевести все деньги на защищенный счет, рассказывает Музалевский. И сейчас все чаще к этой схеме добавляется элемент «верификации» звонящего.

Доверие звонящему по телефону является ключевой составляющей успеха мошенников, использующих методы социальной инженерии, подчеркнул Музалевский. По словам руководителя центра мониторинга и реагирования Group-IB Александра Калинина, использование фотографии или копии удостоверений и различных постановлений существенно повышает доверие большинства жертв. Причем даже тех, на которых прежние схемы, такие как звонки от «службы безопасности банка», не имели никакого влияния.

В ЦБ сообщили, что в курсе этой схемы мошенничества. Регулятор напомнил, что по своей инициативе не направляет гражданам письма, не звонит и не рассылает сообщения.

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Фото на обложке: r.classen / Shutterstock

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