Мошенники стали чаще использовать поддельные удостоверения МВД и Банка России

Во втором полугодии зафиксированы уже десятки подобных инцидентов, а в реальности счет может идти на тысячи, сообщил директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский. По его данным, в настоящее время от общего количества мошеннических звонков случаи с предоставлением фото поддельных удостоверений занимают не более 5%, но перспектива роста высокая.

По словам руководителя центра мониторинга и реагирования Group-IB Александра Калинина, общее число мошеннических звонков от имени сотрудников МВД не изменилось, изменилось соотношение между звонками без поддельных документов и с ними. Количество последних действительно увеличивается, отметил он.