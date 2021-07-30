В России подорожала самая дешевая мобильная связь — средний минимальный тариф с начала года вырос на 16%. Операторы утверждают, что стоимость растет вместе с количеством используемых услуг.

Средняя стоимость минимальных тарифов на сотовую связь в России в первом полугодии выросла до 326 рублей в месяц, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Content Review.

Согласно результатам исследования, самая доступная мобильная связь в Москве, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, Магаданской и Сахалинской областях. Самая дорогая — в Чечне, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.

В прошлом году на фоне пандемии операторы старались сделать более доступными тарифными планы. Сейчас же они начали выравнивать стоимость связи, а в состоянии ценовой войны остались лишь МТС и Tele2, заявил руководитель Content Review Сергей Половников. По его словам, они предлагают самые низкие начальные пакетные тарифы в большинстве регионов, но с минимальным наполнением.

Рост средних цен связан с продолжающимся трендом увеличения доли пакетных тарифов и ростом потребления трафика в целом, заявил изданию представитель МТС.

Представитель «Вымпелкома» сообщил, что за последние десять лет сменилось несколько поколений связи, а цены существенно не менялись. «При этом операторы постоянно модернизируют инфраструктуру, закупая в основном зарубежное оборудование, стоимость которого постоянно росла вместе с курсом национальной валюты», — заявил он. Все это, отметили в компании, рано или поздно должно было привести к увеличению цен.

Стоимость минимальных пакетов не показывают полной картины, отметили в «Мегафоне». По данным оператора, основная конкурентная борьба во многих регионах идет в среднем ценовом диапазоне тарифов, которые включают в себя большее число минут и интернет-трафика.

Доходы мобильных операторов, по данным Минцифры, в первом квартале 2021 года выросли на 15,9%, до 109,5 млрд рублей. Общие доходы от услуг связи в России увеличились на 2,6%, до 453,8 млрд рублей.

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Фото: Elizaveta Galitckaia / Shutterstock