Фармритейлеры попросили Госдуму разработать законопроект о работе передвижных аптек

Подведомственная властям Красноярского края сеть «Губернские аптеки» направила письмо в комитет Госдумы по охране здоровья с просьбой разработать законопроект о работе передвижных аптек. Об этом сообщил «Коммерсантъ», который ознакомился с документом.

В письме указано, что к правительству региона регулярно обращаются жители небольших населенных пунктов по поводу открытия аптек, но найти специалистов и подходящие помещения для них почти невозможно.

В октябре с аналогичным предложением в думский комитет по охране здоровья обратилось волгоградское госпредприятие «Волгофарм», пишет «Коммерсантъ». Тогда же замглавы этого комитета Евгений Нифантьев заявил, что законопроект о передвижных аптеках уже разработан.

11 февраля депутат сообщил газете, что комитет обсуждает этот законопроект с Минздравом. На повестке, по словам Нифантьева, стоит в том числе вопрос сохранения качества при продаже лекарств, которые перевозятся в передвижных аптечных пунктах.

В «Губернских аптеках» «Коммерсанту» пояснили, что на Красноярский край хватит четырех таких пунктов — это автомобиль с кондиционером, холодильником, шкафами для хранения препаратов и генератором. Его стоимость — 6 млн рублей, а расчетные затраты на одну передвижную аптеку составят 2,9 млн рублей в год, оценили в сети. Ежегодно такая аптека будет приносить 5,4 млн рублей.

В компании при этом считают, что передвижные аптеки выгоднее стационарных, так как двух фармацевтов для передвижного пункта найти гораздо проще, чем подобрать персонал для десятка стационарных аптек в удаленных и труднодоступных районах. Кроме того, передвижная аптека будет работать на десятки населенных пунктов, а не на один, как стационарная, отметили в «Губернских аптеках».

Гендиректор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк оценил, что открыть аптеку в небольшом населенном пункте стоит около 1–1,5 млн рублей, а в год на ее содержание требуется примерно 5 млн рублей. По мнению эксперта, выйти на безубыточную работу она сможет не раньше, чем через три года после открытия.

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