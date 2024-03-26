Мосбиржа работает над запуском сервиса автоследования, узнали «Ведомости». Брокеры опасаются, что площадке это нужно для начала работы с физлицами.

Автоследование — это способ инвестирования, при котором подписчики-клиенты могут подключиться к стратегии более опытного инвестора (он же автор стратегии) и автоматически повторять все его сделки на своем счете.

Такой сервис сможет помочь профучастнику и его клиентам – управляющим улучшить качество цен подписчиков в автоследовании, чтобы весь пул заявки закрывался по одной цене, заявил представитель площадки.

Брокеры в беседе с изданием отметили, что разработка сервиса по автоследованию — это один из первых шагов площадки к тому, чтобы предоставить инвесторам прямой доступ к инфраструктуре Мосбиржи, минуя посредника в виде брокера.

Один из собеседников также сообщил, что Мосбиржа набирает штат и на другие розничные позиции: торговая площадка усиливает клиентский сервис обслуживания физлиц.

Сейчас по закону о рынке ценных бумаг предоставлять доступ к бирже может только профучастник (брокер, УК) с лицензией Банка России, а у Мосбиржи такой лицензии нет.

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