Сервис аренды устройств «Мой девайс» привлек инвестиции на доработку IT-платформы

Сервис аренды различных устройств «Мой девайс» привлек инвестиции в размере $300 тысяч (около 22 млн рублей) через клуб венчурных инвесторов Angelsdeck. В ходе pre-seed раунда стартап получил оценку в $3,5 млн, рассказал RB.ru представитель сервиса.

Полученные средства будут направлены на доработку IT-платформы, а также на масштабирование и расширение регионального присутствия.

С помощью сервиса «Мой девайс» можно арендовать электросамокаты, велосипеды, игровые консоли и домашние спортивные тренажеры. Сервис работает по системе подписки. После оформления заявки на аренду устройства компания отправляет девайс пользователю курьерской службой и забирает его после окончания срока аренды.

Подписка предполагает долгосрочную аренду сроком от 1 месяца, где пользователь платит ежемесячный платеж. В сумму платежа помимо самой аренды включено обслуживание девайса в течение всего срока подписки, рассказали в компании.

Сервис был запущен в апреле 2020 года как сервис аренды электросамокатов по подписке. С сентября 2020 года компания стала предоставлять и другие продукты.

По собственным данным, за время работы проектом воспользовались более 4 тысяч пользователей. Компания работает как с физлицами, так и с B2B-сегментом. Также стартап является партнером агрегаторов доставки.

На данный момент «Мой девайс» работает в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре. По заявлению компании, в ближайший месяц также планируется запуск сервиса по системе франчайзинга в Сочи и Уфе.

Основателями стартапа являются Ксения Прока, Алексей Миронов и Артем Сербовка. По данным ЕГРЮЛ, компания «Мой самокат» (юрлицо стартапа) была создана в 2020 году. По 33,75% сервиса принадлежат Прока и Миронову, 22,5% — Сербовка Артему, еще 10% — Галиахметову Евгению. Гендиректор компании — Ксения Прока.

Ранее проект получил грант от Moscow Seed Fund как лучший проект акселератора «Физтех.Старт».

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Unsplash