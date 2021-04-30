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Монеточка захватила Таймс-сквер: Spotify разместил билборд с певицей в центре Нью-Йорка

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Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Новостной редактор RB

Андрей Шляховский

Билборд c изображением российской певицы Елизаветы Гырдымовой, выступающей под псевдонимом Монеточка, появился на Таймс-сквер — одной из центральных площадей Нью-Йорка.

Монеточка захватила Таймс-сквер: Spotify разместил билборд с певицей в центре Нью-Йорка

Фотография Монеточки появилась в рамках кампании #SpotifyEQUAL, проводимой сервисом потокового аудио Spotify, рассказала сама певица в Instagram.

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Публикация от м0нето4к@ (@monetochkaliska)

#SpotifyEQUAL была запущена в начале марта, программа направлена на поддержку женщин в музыкальной индустрии. Кроме того, Spotify представил плейлист Equal Russia с композициями российских исполнительниц.

«Монеточка - идеальное воплощение молодой self-made исполнительницы. Уже в 18 лет она выпустила свой первый альбом с 12 треками, исполненными под фортепиано, а уже через два года вышел ее первый студийный альбом «Раскраски для взрослых», — отметили в Spotify (цитата по ТАСС).

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Фото: monetochkaliska / Instagram.

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