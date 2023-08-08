Отток средств россиян в иностранные банки в июне впервые за год опустился ниже $1 млрд

В начале лета отток денежных средств россиян на депозиты в зарубежных банках серьёзно замедлился, впервые за весь год он опустился ниже $1 млрд, пишет РБК со ссылкой на данные ЦБ. Основные причины — ослабление рубля, усложнение переводов, рост снятия наличных.

По состоянию на 1 июля граждане РФ держали на депозитах в иностранных кредитных организациях 6,36 трлн руб., или $73 млрд по курсу на отчетную дату, приводит издание результаты собственных расчетов на основе статистики Банка России.

При этом за июнь показатель вырос лишь на 1,1% (или на $829 млн) в долларовом выражении. Такая динамика свидетельствует о минимальном приросте сбережений граждан на депозитах в банках-нерезидентах с начала кризиса, когда были актуальны жёсткие ограничения ЦБ на валютные переводы за границу. Для сравнения, в мае прирост оценивался в $1,03 млрд, в апреле — $1,2 млрд.

В рублевом же выражении объем средств российских граждан на зарубежных счетах увеличился по итогам июня на 530 млрд рублей, что составляет максимум с декабря 2022 года (тогда было 788,6 млрд рублей). При этом в декабре курс доллара был на уровне 66 рублей. В июне он вырос почти до 84 рублей.

В общей сложности за шесть месяцев 2023 года объём средств физических лиц в банках-нерезидентах вырос на $8,9 млрд. При этом за аналогичный период 2022 года прирост на счетах за рубежом оценивался в $7,1 млрд. Во второй половине года он вырос до $26,4 млрд.

В числе причин, по мнению главного экономиста по России и СНГ компании «Ренессанс капитал» Софьи Донец, насыщение спроса на депозиты за рубежом, ослабление рубля, усложнение переводов за границу, а также рост снятия наличных.

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