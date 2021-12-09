Белорусский бот для борьбы со стрессом Moodmate привлек $200 тыс.

Белорусский стартап по улучшению настроения Moodmate закрыл первый раунд инвестиций на сумму $200 тыс. В проект вложились сооснователь и глава белорусского «единорога» PandaDoc Микита Микадо и глава Appodeal Павел Голубев. Лид-инвестором выступил украинский венчурный фонд Digital Future, рассказали RB.ru в пресс-службе компании.

Инвестиции Moodmate направит на запуск в США, увеличение эффективности своего метода улучшения настроения и привлечение в команду Chief Marketing Officer и продакт-менеджера.

У сервиса есть приложения для iOS и Android, а также бот в Telegram и Facebook. Компания разрабатывает версии для веба, Instagram, Twitter и Slack.

Moodmate — это тренер по улучшению настроения. Он корректирует деструктивные паттерны поведения и мышления через проигрывание жизненных ситуаций. Это помогает «перепрошить» мозг пользователя для улучшения его ментального состояния на долгое время.

Moodmate запустили в конце 2020 года командой психологов и программистов из Беларуси. Сейчас у сервиса уже 50 тыс. активных пользователей, для которых работает международная команда из десяти человек. Треть пользователей Moodmate приходит по рекомендации друзей. 40% пользователей занимаются с этим тренером 5-7 дней в неделю, и многие пользуются им более 10 месяцев подряд.

По данным компании, объем глобального рынка мобильных приложений из области психического здоровья обещает вырасти до $3,7 млрд к 2027 году при прогнозе совокупного среднегодового темпа роста, CAGR, в 24,2%.