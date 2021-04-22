«Чтобы приблизиться к конкурентам»: онлайн-кинотеатры More.TV и Wink могут объединиться

Национальная медиа группа и «Ростелеком» на протяжении нескольких месяцев ведут переговоры об объединении своих онлайн-кинотеатров — Wink и More.TV.

Обсуждение возможного объединения велось ещё до смены руководства в Национальной медиа группе в феврале этого года, сообщил РБК источник, близкий к «Ростелекому».

Одним из возможных вариантов сделки еще тогда было размещение на Wink всей библиотеки More.TV: в этом случае Wink становился бы дистрибьютором, а More.TV — поставщиком контента. О нынешних условиях переговоров собеседникам РБК неизвестно.

Представители Национальной медиа группы и «Ростелекома» не ответили на запрос издания.

Онлайн-кинотеатр More.TV был запущен Национальной медиа группой осенью 2019 года. Он занимался и собственным производством: в 2020 году на платформе состоялась премьера сериала «Чики», который быстро стал популярным и, по заявлению НМГ, увеличил аудиторию More.TV в 2 с половиной раза.

«Ростелеком» запустил свой видеосервис Wink в 2018 году; по оценке агентства Telecom Daily, в 2020 году его доля на рынке составила 7,3%, что соответствует 2,8 млрд руб. выручки. Сам «Ростелеком» в своей отчётности не приводит показатели Wink. В отличие от More.TV и большинства конкурентов, этот онлайн-кинотеатр не занимается собственным производством.

Как заявил РБК генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков, «для Wink и More.TV объединение было бы логичным шагом». Он прогнозирует, что на стремительно растущем рынке онлайн-кинотеатров вскоре останется четыре крупных игрока, которые или поглотят, или вытеснят остальных; новым же проектам с небольшой рыночной долей нужно либо инвестировать в создание собственного контента, либо объединяться с другими игроками, чтобы успешно конкурировать с такими лидерами, как ivi и Okko, которые занимают по итогам прошлого года 22,5 и 13,5% соответственно.

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Фото: fredmantel / Depositphotos.