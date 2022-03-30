Максимальную ставку по льготной ипотеке в России повысили до 12%

Максимальную ставку по льготной ипотеке на квартиры в новостройках повысили с 7% до 12%. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Ранее поручение об изменении ставки дал Владимир Путин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о повышении максимальной ставки по льготной ипотеке на квартиры в новостройках до 12% с текущих 7%. Об этом сказано на сайте правительства России.
Кроме того, постановлением поднимается максимальная сумма ипотечных кредитов по льготной ипотеке. В Москве, Московской области, Петербурге, Ленобласти она составит 12 млн рублей против 3 млн рублей ранее, для других субъектов РФ сумма составит 6 млн рублей.
Новые условия по льготной ипотеке начнут действовать 1 апреля и продлятся 3 месяца – до 1 июля.
Михаил Мишустин отметил, что повышение ставки пойдет на благо россиянам и строительному бизнесу, а также поддержит спрос.
Поручение о повышении ставки по льготной ипотеке 28 марта дал правительству РФ президент Владимир Путин.
В феврале Банк России повысил ключевую ставку до рекордных 20% годовых.
Фото на обложке: aappp /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Михаил Мишустин рассказал о подготовке нового пакета контрсанкций
- 2 Сеть быстрых зарядных станций для электромобилей Zevs заработала в Москве и Петербурге
- 3 «Не жалейте внимания и ресурсов на ваших пользователей»: как управляющей компании повысить удовлетворенность пользователей
- 4 Кому Иннополис не подходит для жизни
- 5 Connected Car: словарь автолюбителя
ВОЗМОЖНОСТИ
30 марта 2022
31 марта 2022
31 марта 2022