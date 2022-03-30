Максимальную ставку по льготной ипотеке в России повысили до 12%

Максимальную ставку по льготной ипотеке на квартиры в новостройках повысили с 7% до 12%. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Ранее поручение об изменении ставки дал Владимир Путин.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о повышении максимальной ставки по льготной ипотеке на квартиры в новостройках до 12% с текущих 7%. Об этом сказано на сайте правительства России.

Кроме того, постановлением поднимается максимальная сумма ипотечных кредитов по льготной ипотеке. В Москве, Московской области, Петербурге, Ленобласти она составит 12 млн рублей против 3 млн рублей ранее, для других субъектов РФ сумма составит 6 млн рублей.

Новые условия по льготной ипотеке начнут действовать 1 апреля и продлятся 3 месяца – до 1 июля.

Михаил Мишустин отметил, что повышение ставки пойдет на благо россиянам и строительному бизнесу, а также поддержит спрос.

Поручение о повышении ставки по льготной ипотеке 28 марта дал правительству РФ президент Владимир Путин.

В феврале Банк России повысил ключевую ставку до рекордных 20% годовых.

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