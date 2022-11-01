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Набсовет Мосбиржи счел нецелесообразной выплату дивидендов за 2021 год

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Наблюдательный совет Мосбиржи рекомендовал годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2021 год, говорится на сайте биржи. К данному вопросу предлагается вернуться позднее.

Набсовет Мосбиржи счел нецелесообразной выплату дивидендов за 2021 год

В соответствии с дивидендной политикой биржа выплачивает акционерам не менее 60% чистой прибыли по МСФО при соблюдении норм достаточности капитала.

В феврале Центробанк предложил отсрочить выплату дивидендов, в апреле аналогичную рекомендацию выпустил Минфин. При этом, по словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, Банк России может отказаться от такой меры на 2023 год.

Как указывал ранее председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов, остановка выплат — это временное решение, которое рано или поздно будет отменено.

В 2020 году дивидендные выплаты торговой площадки составили рекордные 9,45 рублей на бумагу или 21,5 млрд. Акционеры получили около 85% чистой прибыли Мосбиржи.

Решение отдельных организаций отказаться от выплаты дивидендов по-разному сказалось на стоимости их акций. В июне более чем на 30% обвалились акции «Газпрома». Падение стоимости ценных бумаг Сбербанка составило тогда всего 3,5%.

Фото на обложке: jittawit21 / Shutterstock

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