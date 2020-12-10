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Состоится конкурс для вывода российских инновационных стартапов на рынок Китая

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Московский инновационный кластер (МИК) и пекинский научный парк «Чжунгуаньцунь» запустят совместный технологический конкурс для инновационных компаний. Лучшие российские проекты смогут пройти интенсивную программу для выхода китайский рынок. Об этом Rusbase сообщили в Департаменте предпринимательства и инновационного развития (ДПиИР) Москвы.

Состоится конкурс для вывода российских инновационных стартапов на рынок Китая

К участию приглашаются российские высокотехнологичные стартапы из шести сфер:

  • программное и аппаратное обеспечение,
  • индустрия 4.0,
  • новые материалы и источники энергии,
  • биомедицинские технологии,
  • спорт,
  • креативные индустрии. 

Проектам необходимо иметь значимые конкурентные преимущества и оформленную интеллектуальную собственность, быть прибыльными и не иметь продаж в Китае.

Подать заявку на участие можно будет с 18 января следующего года на портале МИК. В рамках конкурса планируется собрать не менее 600 заявок. Из них в шорт-лист попадут 60 компаний, которые отправятся в Китай.

По словам руководителя столичного ДПиИР Алексея Фурсина, 18 сильнейших проектов получат денежные призы и возможность пройти интенсивную программу для выхода на китайский рынок.

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Итоги конкурса подведут в октябре 2021 года на форуме «Открытые инновации». В нем также примут участие 18 победителей из Китая, заинтересованные в выходе на российский рынок и прошедшие акселерационную программу Московского инновационного кластера.

«Совместный конкурс ... создаст дополнительные возможности для развития технологического предпринимательства и тестирования инновационных решений», — отмечает заммэра Наталья Сергунина.

МИК — проект для внедрения инноваций и развития кооперации между крупными корпорациями, промышленностью, субъектами МСБ, образовательными и научными организациями, институтами развития и городом. По собственным данным, на сегодняшний день в состав кластера входят более 19 тысяч организаций.

«Чжунгуаньцунь» — зона развития высоких технологий в Пекине, управление которой осуществляет госкомпания Zhongguancun Development Group (ZDG). По предоставленным ДПиИР данным, резидентами зоны являются около 20 тысяч компаний.

В сентябре МИК и пекинский научный парк подписали партнерское соглашение в сфере исследований и разработок в передовых направлениях науки и технологий.

Фото: Travelpixs / Shutterstock

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