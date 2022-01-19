За год количество рабочих мест в московских коворкингах выросло вдвое

Консалтинговая компания OF.ru провела исследование рынка коворкингов. За год в московских шибких офисах количество рабочих мест выросло до 99,2 тыс., вакантным остается около 21%.

Компания учитывала операторов с площадью не менее 500 кв. м. офисных площадей. С прошлого года их число сократилось с 46 до 41, делится результатами исследования Forbes.

При это общая площадь коворкингов под их управлением увеличилась на 10,6% до 452,7 тыс. кв. м. Всего количество рабочих мест в коворкингах за год удвоилось и сейчас составляет 126,1 тыс.

По данным исследования, чаще всего коворкингами пользуются IT-компании — «Яндекс», Ozon, «СберМаркет», Alibaba совершили ряд крупных сделок в этом сегменте. Вместе с технологическими компаниями коворкингами интересуются и государственные организации.

Лидируют по количеству площадей, по данным аналитиков, операторы «Ключ» — 66,6 тыс. кв. м. на 6,4 тыс. рабочих мест, Space 1 — 45,3 тыс. кв. м. на 6,3 тыс. рабочих мест и Codevelopment — 36,9 тыс. кв. м. на 6,6 тыс. рабочих мест.

Заполняемость у «Ключа» составляет 22%, у Space 1 — 62%, а у Codevelopment — 55%. Стопроцентная заполняемость у семи из 41 одной компании, у 10 она менее 50%, а у Flexity, «Практик» и Custos Loft равна нулю.

Средняя ставка аренды рабочего места, согласно исследования, за год сократилась на 4,3% и составила 22,9 тыс. рублей в месяц.

Аналитики прогнозируют, что в ближайшие три года формат сервисных офисов ждет резкий рост. К 2025 году как минимум 30% офисных сотрудников уже не вернутся на фиксированные рабочие места. Площади, занимаемые ими, трансформируются в открытые для посещения пространства и переговорные или будут сокращены.

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Фото на обложке: Unsplash