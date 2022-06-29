Moscow Seed Fund вложился в «Центробежные машины»

«Центробежные машины» привлекли заем в размере 14 млн рублей от Moscow Seed Fund. Компания направит средства на закупку нового оборудования, чтобы в том числе покрыть потребность заказчиков в импортозамещении.

О сделке RB рассказали в пресс-службе Фонда развития венчурного инвестирования Москвы (Moscow Seed Fund). 14 млн рублей направят на закупку оборудования для повышения производительности предприятия.

«Благодаря этой поддержке мы можем обеспечить потребности наших заказчиков как в части реализации программ по импортозамещению серийной продукции, так и в проектах по разработке новых видов продукции с улучшенными характеристиками», – отметил генеральный директор ООО «Центробежные машины» Нифантов Юрий.

«Центробежные машины» производят детали для машиностроительных предприятий методом высокоточной отливки сложной геометрии из специальных сплавов, рассказали в пресс-службе фонда. Компания поставляла корпуса турбокомпрессора для российского автомобиля класс люкс Aurus и спортивных версий машин «Камаза».

Ранее «Центробежные машины» привлекали инвестиции от фонда Kama Flow – его доля в компании составляет 40%, по данным из ЕГРЮЛ. Главе компании принадлежит 30%, еще 30% – Сергею Тойбичу.

ООО «Центробежные машины» завершили 2021 финансовый год с чистым убытком 62 тысячи рублей при выручке в 13,5 млн рублей.

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