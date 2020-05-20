ВТБ предупредил о мошенничестве через объявления о работе
Специалисты ВТБ выявили новый вид мошенничества: злоумышленники размещают объявления о вакансиях, например, тестировщика мобильных приложений, и пытаются получить доступ к телефону и компьютеру соискателя. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе ВТБ.
Мошенники в объявлениях указывают, что опыт работы не требуется, нужен только телефон.
В процессе «тестирования» кандидата злоумышленники просят установить якобы «для контроля» программы удаленного доступа к компьютеру или смартфону. Цель — получение денег соискателя через банковские приложения.
«Злоумышленники с помощью удаленного доступа могут попасть в личный кабинет клиента и снять денежные средства, подтверждая это кодами из смс или push, которые также видны через программы удаленного доступа на телефоне клиента», — рассказали в ВТБ.
В банке дали несколько рекомендаций, как не стать жертвой мошенников:
- не устанавливайте по просьбе неизвестных лиц программы удаленного доступа к компьютерам и смартфонам;
- проверяйте, какие разрешения для приложений вы даете при установке;
- помните, что сотрудники службы безопасности банков не связываются с клиентом самостоятельно, не используют программы удаленного доступа для решения вопроса со списаниями или разблокировкой.
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