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ВТБ предупредил о мошенничестве через объявления о работе

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Специалисты ВТБ выявили новый вид мошенничества: злоумышленники размещают объявления о вакансиях, например, тестировщика мобильных приложений, и пытаются получить доступ к телефону и компьютеру соискателя. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе ВТБ.

ВТБ предупредил о мошенничестве через объявления о работе

Мошенники в объявлениях указывают, что опыт работы не требуется, нужен только телефон.

В процессе «тестирования» кандидата злоумышленники просят установить якобы «для контроля» программы удаленного доступа к компьютеру или смартфону. Цель — получение денег соискателя через банковские приложения.

«Злоумышленники с помощью удаленного доступа могут попасть в личный кабинет клиента и снять денежные средства, подтверждая это кодами из смс или push, которые также видны через программы удаленного доступа на телефоне клиента», — рассказали в ВТБ.

В банке дали несколько рекомендаций, как не стать жертвой мошенников:

  • не устанавливайте по просьбе неизвестных лиц программы удаленного доступа к компьютерам и смартфонам;
  • проверяйте, какие разрешения для приложений вы даете при установке;
  • помните, что сотрудники службы безопасности банков не связываются с клиентом самостоятельно, не используют программы удаленного доступа для решения вопроса со списаниями или разблокировкой.
Фото: Dmytro Tyshchenko / Shutterstock

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27 мая 2020

Московский Акселератор

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