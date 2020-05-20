Специалисты ВТБ выявили новый вид мошенничества: злоумышленники размещают объявления о вакансиях, например, тестировщика мобильных приложений, и пытаются получить доступ к телефону и компьютеру соискателя. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе ВТБ.

ВТБ предупредил о мошенничестве через объявления о работе