Глава ВТБ рассказал об отсутствии признаков возвращения зарубежных финкомпаний
Анастасия Коссаковская
Глава ВТБ Андрей Костин в разговоре с ТАСС заявил, что не видит признаков возвращения в Россию зарубежных финансовых организаций.
Глава ВТБ рассказал об отсутствии признаков возвращения зарубежных финкомпаний
https://rb.ru/news/vtb-kostin-finkompanii/
- Новости
«Пока еще слишком рано говорить об этом. Конечно, пока нет никаких признаков. Это больше перспективный вопрос», — сказал Костин.
Накануне директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев сообщил, что базовым критерием возвращения ушедших из России западных компаний являются рыночные условия. Он уточнил, что ведомство уже подготовило проект, посвященный условиям возврата иностранных организаций.
- В марте Владимир Путин поручил правительству проработать процедуру возвращения зарубежных компаний в Россию. Президент при этом говорил, что бывшие западные активы, проданные «по бросовой цене», выкупить обратно за те же деньги не получится.
- Корейская газета The Korea Times сообщала, что в Россию при отмене санкций готовятся вернуться LG Electronics, Hyundai Motor Group и Samsung Electronics. Например, в LG говорили, что провели пробный перезапуск завода в России — в компании объяснили, что таким образом пытаются предотвратить износ оборудования.
Фото на обложке: Павел Каравашкин / Росконгресс
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Списки и рейтинги
11 приложений для поиска секс-партнера
Материалы по теме
- Пройти курс «Как попасть в топ поисковой выдачи Ozon»
- 1 Downdetector фиксирует сбои в СБП и ряде банков Среди них ВТБ, «Альфа-банк» и «Т-Банк» 05 апреля 10:44
- 2 ВТБ рассказал о новой схеме мошенников — они перестали запрашивать код из смс Вместо него злоумышленники входят в доверие и используют фишинговые ссылки 04 апреля 15:39
- 3 В работе ВТБ произошел масштабный сбой 28 марта На неполадки пожаловались несколько тысяч пользователей 28 марта 17:21
- 4 ВТБ и «Сбер» запустили оплату по QR-коду в Турции О введении такой же функции заявили в МТС 12 марта 18:32