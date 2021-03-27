Мошенники изобрели новую схему кражи денег пользователей сервиса BlaBlaCar

Злоумышленники придумали новую схему хищения денег с карт при помощи сервиса BlaBlaCar. Если пользователь нарушил правила приложения, мошенники могут забрать все средства. Об этом сообщает «‎ РИА Новости ».

Воры могут воспользоваться доверчивостью не только тех, кто собирается поехать на машине, но и желающих что-либо передать. По данным информагентства, одна девушка нашла водителя через сервис, чтобы передать посылку в другой город. Он попросил аванс, что запрещено правилами, но клиентка все равно перевела ему 1400 рублей.

После этого мужчина сказал, что сумма слишком большая, сдачу он готов вернуть не на карту, а прямо в сервисе. Водитель уверял, что так будет надежнее. Вскоре после этого он прислал девушке ссылку с логотипом приложения. От нее требовалось ввести номер карты и код CVV. Она не стала указывать эти данные.

По словам экспертов, опрошенных информагентством, это была попытка украсть средства. Партнер адвокатского бюро Москвы «Щеглов и партнеры», адвокат Вячеслав Шляго отметил, что сервис может вернуть сбор за услуги только в случае отмены поездки по вине водителя. Директор Центра финансовой культуры Елена Феоктистова также заявила, что для этого не требуется переходить по ссылкам на сторонние сайты.

Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов сообщил, что подобная схема появилась несколько месяцев назад. При этом мошенники не взламывают сам сервис.

«Злоумышленники создают отдельную страницу в интернете, чаще всего с похожим дизайном и именем сайта. Именно на него перенаправляется жертва», — прокомментировал Голованов.

Эксперт проекта ОНФ «За права заемщиков» Михаил Алексеев напомнил, что мошенники смогут списать все средства, получив данные карты и коды. При этом директор по маркетингу BlaBlaCar Михаил Добров отметил, что, если следовать правилам безопасности сервиса, то вероятность попасться на уловки злоумышленников исключена.

«Непосредственно в процессе бронирования места у водителя-попутчика мы несколько раз предупреждаем пользователей о том, что нельзя совершать предоплату поездки (всплывающий pop-up), предоставлять попутчикам платежные данные и обсуждать детали поездки в других мессенджерах. И еще: через сервис BlaBlaCar запрещено передавать посылки», — подчеркнул он.

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Фото: Woeywoey/shutterstock