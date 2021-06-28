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Человека нельзя уволить за отказ от вакцинации – Москалькова

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что работника нельзя уволить за отказ от вакцинации, но отстранить его от обязанностей – можно. Все больше людей обращаются к ней по вопросам обязательной вакцинации, сообщила омбудсмен.
Человека нельзя уволить за отказ от вакцинации – Москалькова

Об этом Татьяна Москалькова заявила в ходе конференции лекции в международной летней школе "Права человека для будущих поколений" в Казани.

«Нужно убеждать людей и показывать им, что то место, которое связано с общением с большим кругом людей, обязывает без прививки отстранить от этой работы. Но для увольнения, я считаю, что нет оснований», – цитирует ТАСС Москалькову.

Омбудсмен отметила, что есть «рост обращений по этому поводу», говоря об обязательной вакцинации.

Ранее о незаконности увольнения за отказ от вакцинации, но законности отстранения от работы, заявил глава Министерства труда Антон Котяков.

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Фото: Единая Россия

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