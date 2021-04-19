Московские школьники разработали роботов для Pony Express

Учащиеся университетской гимназии МГУ в рамках совместного образовательного проекта разработали роботов для крупной логистической компании Pony Express, которых она уже успешно использует в своей работе, сообщили в пресс-службе Pony Express.

Школьники создали программного робота, который в реальном времени отслеживает наличие штрафов транспорта автопарка компании через сайт ГИБДД. Также среди результатов работы: программа для трекинга статуса посылок, тестировщики для ERP-системы и публичной Web-API компании. Все разработки либо уже внедрены в производство, либо находятся в статусе тестирования.

«Проект с университетской гимназией МГУ – это в первую очередь вклад в развитие молодежи и будущих IT-специалистов. И нашей задачей было показать учащимся, что такое IT, заинтересовать их этой перспективной, интересной профессией», – отметил главный архитектор информационных систем компании Pony Express Сергей Страмнов.

Pony Express работает в 40 тысячах населенных пунктах в более чем 220 странах и ежегодно обслуживает 11 млн направлений.