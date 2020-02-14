Москва введет специальный режим для развития искусственного интеллекта

По данным источника издания, законопроект разработали зампред Госдумы Александр Жуков и депутат Ирина Белых, и в ближайшие дни о внесут его на рассмотрение.

Москва с 1 июля введет экспериментальный правовой режим для тестирования искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст законопроекта.

Согласно документу, эксперимент продлится пять лет. В нем примут участие московские юрлица, которые разрабатывают технологии ИИ или товары и услуги на его основе.

Мэрия Москвы будет определять условия, требования и порядок разработки, создания, внедрения и реализации технологий ИИ.

В частности, мэрия будет контролировать обработку обезличенных персональных данных граждан. Данные нельзя будет хранить за пределами Москвы и передавать компаниям, которые не участвуют в эксперименте.

Ожидается, что в результате эксперимента станет понятно, нужно ли вносить в российское законодательство изменения, касающиеся развития ИИ.

Экспериментальные правовые режимы, которые еще называют цифровыми песочницами, позволяют тестировать технологии, использование которых пока не закреплено в законе.

Законопроект о самих песочницах пока не принят, но Владимир Путин поручил правительству сделать так, чтобы с 1 июля 2020 года механизм применения экспериментальных правовых режимов заработал.

Источник РБК знает, что цель эксперимента в Москве — упростить условия для разработчиков ИИ и «установить понятные и четкие правила развития технологий на его основе».

По данным источника, интерес к участию в эксперименте ранее проявили «Лаборатория Касперского», «Яндекс», резиденты «Сколково» и другие компании.

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