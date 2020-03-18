Комендантский час, патрули и запрет на въезд: Москву могут закрыть на карантин

Власти Москвы готовятся объявить в городе режим чрезвычайной ситуации. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в мэрии и федеральном правительстве. Москву могут закрыть на въезд, ввести комендантский час, остановить работу общественного транспорта.

Как отмечает издание, режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в городе могут ввести в течение одной-двух недель.

Режим ЧС означает закрытие всех предприятий и магазинов. Работать будут только аптеки и магазины продуктов. Прекратит работать общественный транспорт, в том числе метро. Город закроют на въезд.

Также в Москве могут ввести комендантский час: жителям запретят выходить на улицу. Город будут патрулировать полиция и Росгвардия, которые должны будут задерживать нарушителей режима.

Официально столичные власти не комментируют возможный ввод режима ЧС. В разговоре с изданием один из сотрудников правоохранительных органов отметил, что такой режим могут объявить при превышении определенного числа заболевших, но «сейчас оно официально далеко от этого порога».

Число заболевших коронавирусом в России составляет 114 человек. Вчера было зафиксировано 93 случая заражения инфекцией. Половина заболевших россиян живет в Москве и Московской области.

Обновление: В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о закрытии Москвы на карантин.