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Инспекторы рейтинга Michelin оценят рестораны Москвы в 2021 году

Новости
Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Москва станет первым городом в России, в который придет ресторанный рейтинг Michelin. Об этом рассказал на своей странице в Инстаграм мэр столицы Сергей Собянин.

Инспекторы рейтинга Michelin оценят рестораны Москвы в 2021 году

«В новом году Москва станет первым городом на постсоветском пространстве, в который придет самый известный ресторанный рейтинг в мире. Возможность получить звезду станет хорошим дополнительным стимулом для ресторанного бизнеса после удара пандемии», — сообщил Собянин.

Гид Michelin выпускается с 1900 года, его также называют Красным гидом. Звезда Michelin считается наивысшей наградой, которую может получить ресторан или отдельный повар.

Если у заведения одна звезда, ресторан считается очень хорошим по классификации гида. Две звезды означают «отличная кухня», три — «великолепная». Критерии оценки являются коммерческой тайной гида. Инспекторы Michelin посещают рестораны инкогнито.

«Уверен, что появление гида Michelin откроет наш город по-новому как для туристов, так и для самих москвичей», — добавил мэр Москвы.

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Фото:  EQRoy/Shutterstock

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