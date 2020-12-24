Инспекторы рейтинга Michelin оценят рестораны Москвы в 2021 году

Москва станет первым городом в России, в который придет ресторанный рейтинг Michelin. Об этом рассказал на своей странице в Инстаграм мэр столицы Сергей Собянин.
«В новом году Москва станет первым городом на постсоветском пространстве, в который придет самый известный ресторанный рейтинг в мире. Возможность получить звезду станет хорошим дополнительным стимулом для ресторанного бизнеса после удара пандемии», — сообщил Собянин.
Гид Michelin выпускается с 1900 года, его также называют Красным гидом. Звезда Michelin считается наивысшей наградой, которую может получить ресторан или отдельный повар.
Если у заведения одна звезда, ресторан считается очень хорошим по классификации гида. Две звезды означают «отличная кухня», три — «великолепная». Критерии оценки являются коммерческой тайной гида. Инспекторы Michelin посещают рестораны инкогнито.
«Уверен, что появление гида Michelin откроет наш город по-новому как для туристов, так и для самих москвичей», — добавил мэр Москвы.
Фото: EQRoy/Shutterstock
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