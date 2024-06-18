Москву и Петербург могут исключить из программы IT-ипотеки

Правительство рассматривает возможные изменения условий IT-ипотеки. Сотрудников аккредитованных предприятий Москвы и Санкт-Петербурга могут лишить права на ипотеку по льготной ставке, сообщили «Ведомостями» источники.

Минцифры и Минфин по поручению вице-премьера Дмитрия Григоренко до 20 июня 2024 года должны проработать вопрос продления программы льготной ИТ-ипотеки, сообщили изданию в офисе зампреда. Представитель Минцифры также отметил, что ведомство обсуждает «параметры продолжения программы».

Григоренко ранее также поручил этим ведомствам проработать выделение дополнительных 28,5 млрд рублей, чтобы субсидировать уже выданные банками ипотечные кредиты, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на текст поручения. Министерства должны подготовить поправки к 28 июня, ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Недостаток средств для реализации уже выданной ипотеке подтвердил источник издания в одном из крупнейших банков. По его словам, банки выдают кредиты по сниженной ставке из своих средств и только потом оператор программы, «ДОМ.РФ», покрывает расходы. По оценке кредитной организации, в которой работает собеседник издания, совокупный объем средств может закончиться уже совсем скоро, но будет ли достаточно дополнительно заявленного объема, сможет оценить лишь оператор программы.

С момента запуска программы ею воспользовалось более 70 тыс. специалистов на 630 млрд рублей. Это на 50% показателей прошлого года, сообщил «Ведомостям» представитель Минцифры. У «Ъ» другие цифры, также со ссылкой на ведомство: программой воспользовались свыше 66 тыс. человек, общий объем кредитов составил 591 млрд рублей. Несмотря на разницу в оценках, «Коммерсантъ» тоже пишет о превышении «ожидаемых показателей поддержки по итогам прошлого года более чем на 50%».

IT-ипотека — льготная ипотека для специалистов в возраст 18–50 лет, работающих в аккредитованных Минцифры IT-компаниях. Максимальная сумма кредита на покупку жилья в Москве составляла 18 млн рублей. Программа действует с лета 2022 года.

Фото на обложке: Unsplash