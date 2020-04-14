Москва предложила предпринимателям субсидии

Всего доступно 12 типов субсидий. У каждого свои требования и сроки подачи заявок.

Подача заявок до 17 апреля:

До 17 апреля заявку на субсидию могут подать коммерческие коворкинги. Правительство компенсирует расходы на оплату коммунальных услуг, покупку и монтаж оборудования, создание льготных рабочих мест для малого и среднего бизнеса. Чтобы получить субсидию, коворкинг должен открыть центр услуг для бизнеса.

Подача заявок до 30 апреля:

До 30 апреля можно компенсировать расходы на обучение сотрудников и создание инновационного проекта.

размер субсидии на обучение сотрудников — до 95% подтвержденных расходов. Общий лимит компенсации — 10 млн рублей, лимит на сотрудника — 120 тысяч рублей. Субсидия действует для 130 профессий. Субсидия не предоставляется индивидуальным предпринимателям;

размер субсидии на создание инновационного проекта — до 200 млн рублей. На нее могут рассчитывать компании из Московского инновационного кластера, которые работают больше года.

Подача заявок до 1 июня:

покупка оборудования. Размер субсидии — до 10 млн рублей. Кто может получить: резиденты технопарков и Московского инновационного кластера;

доставка еды. Правительство компенсирует часть затрат предпринимателям, которые используют сервисы доставки Яндекс.Еда и Delivery Club. Размер субсидии — до 700 тысяч рублей, но не больше 50% расходов;

участие в выставках. Компенсируются расходы на оплату регистрационного взноса, аренду и застройку стенда. Размер субсидии: до 50%, но не более 350 тысяч рублей для выставок в России и не более 700 тысяч рублей для зарубежных выставок;

продвижение товаров на маркетплейсах. Компенсируются затраты на комиссию маркетплейсов: Яндекс.Маркет, Беру, Wildberries, AliExpress Россия. Размер субсидии — до 700 тысяч рублей, но не более 50% расходов;

инжиниринг. Размер субсидии — до 50 млн рублей, но не более 50% расходов. Кто может получить: участники Московского инновационного кластера;

экспорт. Компенсируются расходы на перевозку товара за рубеж, получение патентов, сертификацию товара. Кто может получить: компании-экспортеры с регистрацией в Москве дольше полугода. Производство может находиться в других регионах России;

гостиницы. Размер компенсации на развитие гостиничного бизнеса — до 10 млн рублей. Необходима регистрация в Москве дольше полугода;

франчайзи. Размер субсидии — до 1 млн рублей. Кто может получить: предприниматели с договорами коммерческой концессии или субконцессии, зарегистрированными в Роспатенте не более 1,5 лет до даты подачи заявки.

Описание еще одной субсидии — для кредитных организаций — появится в ближайшее время.

Все субсидии собраны на специальном сайте департамента предпринимательства. Здесь можно ознакомиться с условиями получения субсидий и подать заявку.

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