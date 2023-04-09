Москва стала шестой в рейтинге наиболее популярных у сверхбогатых бизнесменов городов

Вышел традиционный уже для Forbes рейтинг городов, где официально проживает наибольшее количество миллиардеров. Cамым популярным городом среди сверхбогатых бизнесменов снова стал Нью-Йорк. Москва — на шестом месте (в 2022 году российская столица была седьмой).

Согласно данным американского Forbes, в Нью-Йорке живет 101 миллиардер (совокупное состояние – $616,8 млрд). В Москве — 61 (на 8 больше, чем в прошлом году, совокупное состояние — $307 млрд, что на $92 млрд больше, чем в 2022 году).

Кстати, по совокупному капиталу столица России занимает третье место. После Нью-Йорка идет Париж с совокупным состоянием проживающих в нем миллиардеров в $409 млрд.

Между Нью-Йорком и Москвой в рейтинге по числу проживающих миллиардеров расположились:

2 место — Гонконг (70),

3 место — Пекин (68), опустился со второго места в 2022 г.,

4 место — Шанхай (65), поднялся с пятого места в 2022 г.,

5 место — Лондон (61).

Помимо названных городов богатейшие бизнесмены мира выбирают для себя также Мумбаи (7 место), Шэньчжэнь (8 место), Сингапур (9 место), Дели и Сан-Франциско (разделили 10 место).

Китай, таким образом, остается страной с наибольшим числом городов в топ-10 популярных у самых состоятельных бизнесменов планеты мегаполисов.

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