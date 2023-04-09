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Москва стала шестой в рейтинге наиболее популярных у сверхбогатых бизнесменов городов

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Вышел традиционный уже для Forbes рейтинг городов, где официально проживает наибольшее количество миллиардеров. Cамым популярным городом среди сверхбогатых бизнесменов снова стал Нью-Йорк. Москва — на шестом месте (в 2022 году российская столица была седьмой).

Москва стала шестой в рейтинге наиболее популярных у сверхбогатых бизнесменов городов

Согласно данным американского Forbes, в Нью-Йорке живет 101 миллиардер (совокупное состояние – $616,8 млрд). В Москве — 61 (на 8 больше, чем в прошлом году, совокупное состояние — $307 млрд, что на $92 млрд больше, чем в 2022 году).

Кстати, по совокупному капиталу столица России занимает третье место. После Нью-Йорка идет Париж с совокупным состоянием проживающих в нем миллиардеров в $409 млрд.

Между Нью-Йорком и Москвой в рейтинге по числу проживающих миллиардеров расположились:

  • 2 место — Гонконг (70),
  • 3 место — Пекин (68), опустился со второго места в 2022 г.,
  • 4 место — Шанхай (65), поднялся с пятого места в 2022 г.,
  • 5 место — Лондон (61).

Помимо названных городов богатейшие бизнесмены мира выбирают для себя также Мумбаи (7 место), Шэньчжэнь (8 место), Сингапур (9 место), Дели и Сан-Франциско (разделили 10 место).

Китай, таким образом, остается страной с наибольшим числом городов в топ-10 популярных у самых состоятельных бизнесменов планеты мегаполисов.

Фото на обложке: Unsplash

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