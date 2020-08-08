Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

В московском метро установили голографические экраны

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

В московском метро начали тестировать первые голографические экраны. Они станут инструментом информирования пассажиров о доступных сервисах. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.

В московском метро установили голографические экраны

Пилотный этап проекта продлится полгода. За это время экраны будут размещены на нескольких станциях.

По данным департамента, первый экран уже установлен в переходе «Новослободская-Менделеевская». В ближайшее время еще один появится на станции «Мичуринский проспект».

Устройства крепятся к подвесному потолку и не повреждают внешних поверхностей.

«Впервые идею использовать голограммы в метро озвучили участники нашего хакатона — там молодые ребята предлагали свои инициативы по технологическому развитию подземки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что воплотить идею помогли международные партнёры департамента.

Фото: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

08 августа 2020

Цифровые джунгли

09 августа 2020

IT хакатон

09 августа 2020

Лето.SAAS

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма