В московском метро установили голографические экраны
В московском метро начали тестировать первые голографические экраны. Они станут инструментом информирования пассажиров о доступных сервисах. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.
Пилотный этап проекта продлится полгода. За это время экраны будут размещены на нескольких станциях.
По данным департамента, первый экран уже установлен в переходе «Новослободская-Менделеевская». В ближайшее время еще один появится на станции «Мичуринский проспект».
Устройства крепятся к подвесному потолку и не повреждают внешних поверхностей.
«Впервые идею использовать голограммы в метро озвучили участники нашего хакатона — там молодые ребята предлагали свои инициативы по технологическому развитию подземки», — говорится в сообщении.
Отмечается, что воплотить идею помогли международные партнёры департамента.
Фото: Unsplash
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