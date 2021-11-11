Федерация креативных индустрий начала исследование, результатом которого станет список из 100 выдающихся творческих команд и отдельных креаторов, которые внесли значительный вклад в развитие креативного сектора в России в 2021 году. Результаты станут известны в конце года.

Федерация креативных индустрий объявила о старте исследования 100 Most Creative Russians 2021