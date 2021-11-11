Федерация креативных индустрий объявила о старте исследования 100 Most Creative Russians 2021

Федерация креативных индустрий начала исследование, результатом которого станет список из 100 выдающихся творческих команд и отдельных креаторов, которые внесли значительный вклад в развитие креативного сектора в России в 2021 году. Результаты станут известны в конце года.
Исследование будет проходить в несколько этапов:
- опрос 500 лидеров мнений и профильных экспертов из 12 отраслей:
- кино, видео и фотография;
- телевидение и радио;
- музыка;
- архитектура;
- реклама и маркетинг;
- дизайн-продукты, коммуникации и мода;
- издательское дело;
- IT, программное обеспечение и игры;
- изобразительное искусство;
- исполнительское и театральное искусство;
- музеи, галереи и креативные кластеры;
- ремесла.
- обработка полученных данных для формирования шорт-листа;
- закрытое голосование экспертной комиссии и презентация результатов.
Организаторы назвали следующие критерии отбора лидеров:
- новаторство;
- личный вклад в развитие профильной индустрии;
- создание новых бизнес-моделей или направлений;
- экспортный потенциал созданных продуктов или услуг;
- международное признание;
- награды;
- финансовый успех.
В качестве кураторов исследования выступят:
- Екатерина Черкес-Заде, директор Universal University;
- Сергей Капков, директор Московского центра урбанистики;
- Александр Кессель, режиссер и продюсер;
- Дмитрий Панов, основатель Moscow Music School и другие.
В России имеются все предпосылки для развития креативных индустрий как полноценного сектора экономики, но нужно сформировать доверие к рынку креативных продуктов и услуг в глазах крупного бизнеса, государства за счет представления и продвижения наиболее значимых ее деятелей и их достижений. «Сотня» позволяет верифицировать таких людей и сделать их публичными.
Результаты исследования будут доступны на официальном сайте проекта.
Фото на обложке: LightField Studios /
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