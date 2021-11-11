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Федерация креативных индустрий объявила о старте исследования 100 Most Creative Russians 2021

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Федерация креативных индустрий начала исследование, результатом которого станет список из 100 выдающихся творческих команд и отдельных креаторов, которые внесли значительный вклад в развитие креативного сектора в России в 2021 году. Результаты станут известны в конце года.

Федерация креативных индустрий объявила о старте исследования 100 Most Creative Russians 2021

Исследование будет проходить в несколько этапов:

  • опрос 500 лидеров мнений и профильных экспертов из 12 отраслей:
  1. кино, видео и фотография; 
  2. телевидение и радио; 
  3. музыка; 
  4. архитектура; 
  5. реклама и маркетинг; 
  6. дизайн-продукты, коммуникации и мода; 
  7. издательское дело; 
  8. IT, программное обеспечение и игры; 
  9. изобразительное искусство; 
  10.  исполнительское и театральное искусство; 
  11.  музеи, галереи и креативные кластеры;
  12.  ремесла.
  • обработка полученных данных для формирования шорт-листа;
  • закрытое голосование экспертной комиссии и презентация результатов.

Организаторы назвали следующие критерии отбора лидеров:

  • новаторство;
  • личный вклад в развитие профильной индустрии;
  • создание новых бизнес-моделей или направлений;
  • экспортный потенциал созданных продуктов или услуг;
  • международное признание;
  • награды;
  • финансовый успех.

В качестве кураторов исследования выступят:

  • Екатерина Черкес-Заде, директор Universal University;
  • Сергей Капков, директор Московского центра урбанистики;
  • Александр Кессель, режиссер и продюсер;
  • Дмитрий Панов, основатель Moscow Music School и другие.
В России имеются все предпосылки для развития креативных индустрий как полноценного сектора экономики, но нужно сформировать доверие к рынку креативных продуктов и услуг в глазах крупного бизнеса, государства за счет представления и продвижения наиболее значимых ее деятелей и их достижений. «Сотня» позволяет верифицировать таких людей и сделать их публичными.
Игорь Намаконов, генеральный директор Федерации креативных индустрий

Результаты исследования будут доступны на официальном сайте проекта.

Фото на обложке: LightField Studios / Shutterstock

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