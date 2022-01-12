Страховщики назвали самые угоняемые марки автомобилей в 2021 году

Автостраховщики назвали самые угоняемые марки автомобилей 2021 года. Toyota, которая возглавляла рейтинг в позапрошлом году, на этот раз не вошла даже в первую пятерку. Лидерами списка стали машины корейских производителей.

Рейтинг самых угоняемых марок автомобилей составили специалисты «АльфаСтрахования». По их данным, лидер списка 2020 года – японская Toyota RAV 4, потеряла сразу 8 позиций. Toyota Camry с 2-ой опустилась на 7 строчку рейтинга. Лидерами по количеству угонов стали автомобили корейских производителей – Hyundai, Mitsubishi и Kia.

Так выглядит первая пятерка марок автомобилей с количеством угонов в процентах:

Hyundai Santa Fe – 12%; Mitsubishi Outlander – 11%; Kia Rio – 10%; Kia Sportage – 10%; Kia Sorento – 7%.

По сравнению с 2020 годом, в прошлом году количество угонов снизилось на 33%, отметили в «АльфаСтраховании».

«Возможно, это связано с тем, что границы многих государств до сих пор закрыты. Это сильно осложняет сбыт краденных автомобилей. Скорее всего, этот же фактор стал главной причиной практически полного отсутствия представителей японского премиум-класса в рейтинге самых угоняемых авто», – отметили в компании.

То, что в первую пятерку самых угоняемых в России вошли автомобили Kia, специалисты объяснили в частности массовым спросом россиян на эти марки.

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