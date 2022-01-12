Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Страховщики назвали самые угоняемые марки автомобилей в 2021 году

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Автостраховщики назвали самые угоняемые марки автомобилей 2021 года. Toyota, которая возглавляла рейтинг в позапрошлом году, на этот раз не вошла даже в первую пятерку. Лидерами списка стали машины корейских производителей.

Страховщики назвали самые угоняемые марки автомобилей в 2021 году

Рейтинг самых угоняемых марок автомобилей составили специалисты «АльфаСтрахования». По их данным, лидер списка 2020 года – японская Toyota RAV 4, потеряла сразу 8 позиций. Toyota Camry с 2-ой опустилась на 7 строчку рейтинга. Лидерами по количеству угонов стали автомобили корейских производителей – Hyundai, Mitsubishi и Kia.

Так выглядит первая пятерка марок автомобилей с количеством угонов в процентах:

  1. Hyundai Santa Fe – 12%;
  2. Mitsubishi Outlander – 11%;
  3. Kia Rio – 10%;
  4. Kia Sportage – 10%;
  5. Kia Sorento – 7%.

По сравнению с 2020 годом, в прошлом году количество угонов снизилось на 33%, отметили в «АльфаСтраховании».

«Возможно, это связано с тем, что границы многих государств до сих пор закрыты. Это сильно осложняет сбыт краденных автомобилей. Скорее всего, этот же фактор стал главной причиной практически полного отсутствия представителей японского премиум-класса в рейтинге самых угоняемых авто», – отметили в компании.

То, что в первую пятерку самых угоняемых в России вошли автомобили Kia, специалисты объяснили в частности массовым спросом россиян на эти марки.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Vereshchagin Dmitry / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Мошенники начали проводить поддельные опросы о вакцинации сотрудников для сбора данных — исследование
  2. 2 Главным критерием россиян при смене жилья стала его площадь — исследование
  3. 3 Продажи беспроводных наушников в России подскочили на 40%
  4. 4 Банк России составил портрет среднестатистического частного инвестора
  5. 5 Школьники хотят начать карьеру в геймдеве, но боятся неодобрения от родителей – исследование

ВОЗМОЖНОСТИ

16 января 2022

Яндекс // fast track

19 января 2022

ISS Hack

20 января 2022

Международная олимпиада «Траектория будущего»

Все ВОЗМОЖНОСТИ