Страховщики назвали самые угоняемые марки автомобилей в 2021 году

Автостраховщики назвали самые угоняемые марки автомобилей 2021 года. Toyota, которая возглавляла рейтинг в позапрошлом году, на этот раз не вошла даже в первую пятерку. Лидерами списка стали машины корейских производителей.
Рейтинг самых угоняемых марок автомобилей составили специалисты «АльфаСтрахования». По их данным, лидер списка 2020 года – японская Toyota RAV 4, потеряла сразу 8 позиций. Toyota Camry с 2-ой опустилась на 7 строчку рейтинга. Лидерами по количеству угонов стали автомобили корейских производителей – Hyundai, Mitsubishi и Kia.
Так выглядит первая пятерка марок автомобилей с количеством угонов в процентах:
- Hyundai Santa Fe – 12%;
- Mitsubishi Outlander – 11%;
- Kia Rio – 10%;
- Kia Sportage – 10%;
- Kia Sorento – 7%.
По сравнению с 2020 годом, в прошлом году количество угонов снизилось на 33%, отметили в «АльфаСтраховании».
«Возможно, это связано с тем, что границы многих государств до сих пор закрыты. Это сильно осложняет сбыт краденных автомобилей. Скорее всего, этот же фактор стал главной причиной практически полного отсутствия представителей японского премиум-класса в рейтинге самых угоняемых авто», – отметили в компании.
То, что в первую пятерку самых угоняемых в России вошли автомобили Kia, специалисты объяснили в частности массовым спросом россиян на эти марки.
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Фото на обложке: Vereshchagin Dmitry /
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