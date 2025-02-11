Ведомства будут отчитываться о выпавших мерах поддержки МСП

Российские ведомства обяжут вносить в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), который ведет ФНС, данные обо всех получателях госпомощи в этом секторе. Такие поправки одобрила правкомиссия по законопроектной деятельности, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в Белом доме.

С помощью новых мер чиновники хотят наладить процесс оценки эффективности поддержки МСП. Сейчас у властей нет полных данных, и это приводит к нецелевым расходам бюджета.

В реестр сейчас вносятся сведения только о мерах, связанных исключительно с МСП. При этом есть программы, в которых наряду с малым бизнесом участвуют и другие категории получателей, это, например, льготное кредитование и гранты. По данным Банка России, за первое полугодие 2024 года малый и средний бизнес получил льготных кредитов на 710 млрд рублей.

Теперь данные об этих программах тоже будут вносить в реестр. Перечень программ, о которых нужно отчитываться, будет составлять правительство.

В Минэкономразвития «Коммерсанту» заявили, что поправки обеспечат открытый и регулярный доступ к сведениям об МСП, а также адресность и обоснованность решений о поддержке отрасли. Госорганы и организации будут передавать информацию ФНС ежеквартально, что позволит правительству оценивать эффективность и корректировать программы, добавили в министерстве.

Число субъектов МСП в 2024 году выросло год к году на 4% — по состоянию на 10 декабря в России было зарегистрировано 6,56 млн компаний против 6,31 млн на ту же дату в 2023 году. При этом количество сотрудников этих предприятий за год почти не изменилось — их численность составила 15,1 млн, как и годом ранее.

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