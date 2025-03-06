Власти Московской области выделили более 55 млн рублей на поддержку начинающих предпринимателей, сообщило министерство социального развития региона. С 1 февраля размер денежной выплаты на открытие бизнеса в Подмосковье увеличен до 180 тыс. рублей, что на 15 тыс. рублей больше, чем в 2024 году.

В Подмосковье выделили более 55 млн рублей на поддержку начинающих предпринимателей

https://rb.ru/news/moscow-region-support/

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