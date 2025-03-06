В Подмосковье выделили более 55 млн рублей на поддержку начинающих предпринимателей
Власти Московской области выделили более 55 млн рублей на поддержку начинающих предпринимателей, сообщило министерство социального развития региона. С 1 февраля размер денежной выплаты на открытие бизнеса в Подмосковье увеличен до 180 тыс. рублей, что на 15 тыс. рублей больше, чем в 2024 году.
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«Наши жители все чаще открывают свое дело в социально значимых и полезных направлениях, таких как спортивные секции, юридические консультации, кабинеты косметологии, а также пункты выдачи заказов. В прошлом году более 300 безработных жителей региона получили поддержку», — заявил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.
Жители Московской области могут обратиться за помощью в открытии бизнеса и единовременной финансовой поддержкой в Кадровый центр Подмосковья, указано в сообщении.
- В начале февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе стартовали программы субсидирования малого и среднего бизнеса. Программа «Маркетплейсы» позволяет предпринимателям Подмосковья получить субсидию до 500 тыс. рублей. По программе «Франшизы» можно получить до 2 млн рублей на запуск бизнеса с подмосковными франшизами и до 1 млн рублей для франшиз из других регионов.
Фото на обложке: DimaBerlin / Shutterstock / FOTODOM
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