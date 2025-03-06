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В Подмосковье выделили более 55 млн рублей на поддержку начинающих предпринимателей

Новости
Новости
Анастасия Липчанская
Анастасия Липчанская

Редактор новостного блока

Анастасия Липчанская

Власти Московской области выделили более 55 млн рублей на поддержку начинающих предпринимателей, сообщило министерство социального развития региона. С 1 февраля размер денежной выплаты на открытие бизнеса в Подмосковье увеличен до 180 тыс. рублей, что на 15 тыс. рублей больше, чем в 2024 году.

В Подмосковье выделили более 55 млн рублей на поддержку начинающих предпринимателей
  1. Новости

«Наши жители все чаще открывают свое дело в социально значимых и полезных направлениях, таких как спортивные секции, юридические консультации, кабинеты косметологии, а также пункты выдачи заказов. В прошлом году более 300 безработных жителей региона получили поддержку», — заявил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Жители Московской области могут обратиться за помощью в открытии бизнеса и единовременной финансовой поддержкой в Кадровый центр Подмосковья, указано в сообщении.

  • В начале февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе стартовали программы субсидирования малого и среднего бизнеса. Программа «Маркетплейсы» позволяет предпринимателям Подмосковья получить субсидию до 500 тыс. рублей. По программе «Франшизы» можно получить до 2 млн рублей на запуск бизнеса с подмосковными франшизами и до 1 млн рублей для франшиз из других регионов.

Фото на обложке: DimaBerlin / Shutterstock / FOTODOM

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