Эксперты объяснили рост льготного кредитования МСП в сфере IT

Рост льготного кредитования МСП в сфере IT связан с господдержкой этой отрасли, стимулированием инноваций и необходимостью работодателей оплачивать труд сотрудников, сообщили опрошенные RB.RU эксперты. По их словам, IT-сектор в 2025 году продолжит активно развиваться.

Что случилось

Накануне в Корпорации МСП рассказали, что в 2024 году субъекты малого и среднего предпринимательства в IT-сфере получили на 12% больше льготных кредитов, чем годом ранее. При этом количество IT-компаний, получивших господдержку, выросло на 48% и достигло 1 тыс.

Предприниматели получали льготную поддержку посредством Национальной гарантийной системы, которой управляет Корпорация МСП. Совокупный объем привлеченных инвестиций составил 24,7 млрд рублей. Из них 21,9 млрд пришлось на компании в сфере разработки ПО и IT-консалтинга, а еще 2,8 млрд — на IT-бизнес в секторе обработки данных, разработчиков инфраструктуры для хостинг-провайдеров и других.

Что говорят эксперты

В первую очередь рост льготного кредитования IT-МСП связан с господдержкой этой отрасли, стимулированием инноваций и необходимостью достижения технологической независимости, считает кандидат технических наук и преподаватель Института международных экономических связей Александр Лукин. Он также отметил существующий спрос на IT-решения в различных отраслях промышленности, включая госсектор.

Благодаря развитию технологий вроде ИИ, больших данных и облачных сервисов рост IT-сектора продолжится, прогнозирует Лукин. Он считает, что число IT-стартапов увеличится, а экспорт IT-услуг расширится. При этом госпрограммы и льготное кредитование останутся ключевыми факторами поддержки, а инвестиции в IT-инфраструктуру и цифровизацию бизнеса вырастут на 8%, заключил эксперт.

Гендиректор IT-компании «Кверифай Лабс» Владимир Озеров заявил RB.RU, что льготное кредитование в IT-МСП выросло из-за необходимости работодателей оплачивать труд сотрудников.

«Основная статья расходов многих IT-компаний — фонд оплаты труда. Несмотря на то, что замедлился активный рост зарплат последних лет, рынок труда все еще остается перегретым. Это вынуждает компании искать дополнительные финансовые источники», — пояснил Озеров.

Помимо этого, по его словам, на ситуацию повлияли инфляция и специфика работы госзаказчиков, которые долго авансируют заказы — для пополнения оборотных средств небольшие IT-предприятия обращаются к программам льготного кредитования.

Озеров также считает, что IT-сектор продолжит активно расти, поскольку российский бизнес сохраняет высокий запрос на импортозамещение. «Текущие переговоры с США могут побудить некоторые крупные компании занять выжидательную позицию, но общий тренд на ближайшие несколько лет это не изменит», — резюмировал гендиректор «Кверифай Лабс».

При участии Екатерины Струковой

Фото на обложке: Flipsnack / Unsplash