Минэк сформировал перечень креативных видов деятельности

Минэк определил 51 вид творческой деятельности в бизнесе, распределенный по 16 направлениям, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на проект приказа министерства об утверждении перечня креативных индустрий. Список был составлен в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД).

Среди направлений, которые утвердили в Минэке, — «Народные художественные промысла и ремесла», «Арт-индустрия», «Культурное наследие», «Отдых и развлечения», «Мода» (включая ювелирное дело), «Книжное дело», «Исполнительские искусства», «Кино, телевизионные программы и фильмы», «Программное обеспечение», «Видеоигры», «Медиа и СМИ», «Реклама и пиар», «Дизайн», «Архитектура и урбанистика», «Гастрономия» и «Музыка».

Этот перечень является одним из подзаконных актов закона о креативных индустриях, который вступил в силу 5 февраля. Замглавы Минэка Татьяна Илюшникова отметила, что список поможет идентифицировать профильные организации и индивидуальных предпринимателей. Таким образом, по ее словам, бизнес станет прозрачнее, а государство сможет отслеживать тенденции и настраивать меры поддержки.

Как пишет «Коммерсантъ», точечной помощью власти планируют нарастить долю «творческого» бизнеса в российской экономике. Согласно утвержденной кабмином в 2021 году Концепции развития творческих индустрий до 2030 года, их вклад в ВВП должен вырасти до 6%. В 2023 году, по данным Росстата, этот показатель составлял 3,5%.

В середине декабря 2024 года эксперты НИУ ВШЭ опубликовали исследование, в котором оценили выручку креативной экономики России в 14,5 трлн рублей, а число занятых в этой сфере — в 4,6 млн человек в 2023 году. Наибольшим экономическим масштабом отличились секторы разработки ПО, рекламы и пиара, а также моды, отмечали аналитики.

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