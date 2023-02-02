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МТС в 2023 году планирует производить мультимедийные системы для автомобилей

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В 2023 году в Твери МТС планирует производить мультимедийные системы для автомобилей. Компания намерена выпускать свыше 10 тыс. устройств в год и поставлять их российским и китайским автопроизводителям.

МТС в 2023 году планирует производить мультимедийные системы для автомобилей

Системы от МТС тестируют «Соллерс» и «Моторинвест», а в последнем даже говорят об их серийном использовании, пишет «Коммерсантъ».

Мультимедийные системы обычно поставляют вместе с автомобилем, но могут продавать и отдельно. Чаще всего они работают на Linux, модифицированной версии Android или специальной ОС для встраиваемых решений — Windows CE, QNX, webOS.

Собеседники газеты на рынке автокомплектующих говорят, что система от МТС будет работать на Linux или Linux, совмещенной с Android, если получит сертификацию Google.

У разработки МТС будет сенсорный экран, на котором можно настраивать музыку, навигацию, систему кондиционера. Помимо этого, к ней должны подключаться смартфоны на iOS или Android. 

В 2019 году МТС уже выходила на этот рынок: компания продавала устройства на платформе «Яндекс.Авто», но спустя год поддержку устройств прекратили.

Фото на обложке: Fahroni / Shutterstock

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