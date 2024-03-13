Совет директоров «МТС Банка» одобрил дополнительную эмиссию на сумму до 3,6 млрд рублей

Совет директоров «МТС Банка» одобрил дополнительную эмиссию акций, сообщает пресс-служба организации. Таким образом, уставный капитал может увеличиться на 3,6 млрд рублей и составить 18,6 млрд рублей. Ранее СМИ писали , что «МТС Банк» готовится к IPO на Московской бирже этой весной.

В сообщении организации речь идет об увеличении уставного капитала через размещение 7,2 млн обыкновенных акций по 500 рублей за штуку.

Предельный объем дополнительной эмиссии соответствует 19,3% от увеличенного уставного капитала или 24% текущего. Цена размещения будет определена советом директоров на основании рыночной стоимости. Однако она будет не ниже номинальной стоимости акций.

Как сообщил агентству «Интерфакс» источник, осведомленных о планах банка, организация готовится к IPO. Другой собеседник издания уточнил, что размер дополнительной эмиссии не свидетельствует об объеме размещения, это техническая возможность.

Акционеры «МТС Банка» собирались 7 марта провести внеочередное собрание для обсуждения перспективы первичного размещения на Мосбирже и допэмиссии.

Однако как отметили в пресс-службе, ее размер не превышает 25% в уставном капитале, поэтому в собрании акционеров «отпала необходимость».

В прошлом месяце агентство Reuters писало, что «МТС Банк» в ходе IPO, которое запланировано на эту весну, хочет привлечь до 15 млрд рублей.

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