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Глава МТС рассказал, в каких областях экосистема компании сильнее экосистемы «Яндекса»

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Президент МТС Вячеслав Николаев назвал области, в которых экосистема МТС «сильнее» экосистемы «Яндекса». При этом он отметил, что сравнивать экосистему МТС с экосистемами «Яндекса», VK и Сбербанка достаточно сложно.

Глава МТС рассказал, в каких областях экосистема компании сильнее экосистемы «Яндекса»

Сравнивать экосистему МТС с экосистемами «Яндекса», VK и Сбербанка достаточно сложно, поскольку они работают в разных областях и у каждой компании есть свои сильные стороны, сообщил ТАСС Николаев.

«Даже базовый бизнес у каждого свой <…> У нас - телеком. В связи с этим конфигурация того, что сейчас называют экосистемами, может быть очень разная, потому что синергия тоже разная», — отметил Николаев.

По его словам, МТС тестировала сервис такси, но он оказался некомплиментарен стратегии развития компании. При этом у «Яндекса» с его давно устоявшимся картографическим бизнесом получается успешно развивать сервисы такси и доставки, сказал он, добавив, что МТС сильнее в других направлениях.

«Мы туда тоже смотрели. С нами это бьется чуть хуже, но зато с нами лучше получается синергия между домашним и мобильным интернетом, умным домом, безопасностью, онлайн-кинотеатром, телевидением, развлечениями и так далее. Мы в этом смысле сильнее», — сообщил Николаев.

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Фото на обложке: Kapustin Igor / Shutterstock

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