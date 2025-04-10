MWS совершенствует коммуникации с помощью цифровых сервисов МТС Exolve

МТС Exolve, ведущий разработчик коммуникационных решений для бизнеса, внедрил цифровые сервисы, в том числе виртуальную АТС, для компании МТС Web Services — одного из крупнейших бигтехов России. Кроме того, для компании была организована услуга международного бесплатного вызова.

Теперь клиенты MWS смогут быстро и удобно дозваниваться по единым бесплатным номерам не только из России, но и из Казахстана. Сотрудники компании смогут осуществлять и принимать телефонные звонки как через стационарные телефоны, так и с использованием компьютеров и смартфонов. Кроме того, они смогут общаться между собой, используя удобные короткие номера.

Помимо базового функционала ВАТС менеджеры MWS смогут воспользоваться сервисами речевой аналитики, интеграцией с CRM и FMC (Fixed Mobile Convergence) для удаленных сотрудников.

В ближайшей перспективе они смогут отправлять SMS-сообщения с альфа-именем и совершать исходящие звонки с названием компании, что улучшит дозваниваемость и узнаваемость бренда в целом при коммуникации с конечными пользователями.

«Благодаря внедрению цифровых сервисов MWS получила современные решения для гибкого управления коммуникациями, среди которых — интеллектуальная маршрутизация звонков, сохранение записи разговоров, аналитика и статистика по звонкам и другие инструменты для повышения эффективности бизнес-процессов, — отметил директор по продажам и обслуживанию МТС Exolve Костас Дубосас. — Подключение услуги международного бесплатного вызова позволит MWS еще больше повысить контактность с клиентами и укрепить сотрудничество с партнерами».

«Подключение виртуальной АТС от МТС Exolve — это еще один шаг в обеспечении высокого качества связи и обслуживания клиентов в условиях растущей конкуренции, — прокомментировала руководитель центра управления проектами МТС Web Services Ольга Мамкина. — Благодаря возможностям виртуальной АТС мы получаем удобный инструмент для управления коммуникациями, который обеспечивает гибкость, масштабируемость и доступность голосовых услуг, что особенно важно для динамично развивающейся компании. Мы уверены, что данное решение поможет не только улучшить внутренние коммуникации, но и еще больше повысить уровень сервиса для клиентов».