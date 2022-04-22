МТС закрыла сервис доставки продуктов

В 2020 году МТС запустила сервис доставки еды из ближайших магазинов. Спустя два года компания решила закрыть бизнес, объяснив тем, что проект был актуален в пандемию.

Представитель мобильного оператора не уточнил конкретные сроки закрытия, число клиентов и подключенных магазинов, пишут «Ведомости».

Сервис помогал малому бизнесу составлять конкуренцию крупных компаниям на рынке доставки продуктов. МТС предоставляла лишь IT-платформу, а систему доставки магазины должны были организовать сами, например, наняв пешего курьера.

Эксперты объясняют закрытие сервиса тем, что рынок доставки еды переполнен «инвестиционными деньгами, конкурентами, работать на нем очень дорого».

Они также добавили, что сокращение трат населения, рост стоимости продуктов и уменьшение покупательской способности к оплате допопций сервиса уменьшают привлекательность этого сегмента даже у крупного бизнеса.

В 2021 году оборот сервисов доставки продуктов в России превышал более 380 млрд рублей: «Сбермаркет» — 58,6 млрд рублей, «Вкусвилл» — 51,7 млрд рублей, «Самокат» — 41,8 млрд рублей, «Яндекс. Лавка» — 27,2 млрд рублей и др.

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