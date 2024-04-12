МТС перевела дата–центр GreenBushDC в российскую юрисдикцию. Ранее его учредителем была компания из Нидерландов, теперь единственным владельцем является ПАО «Мобильные телесистемы». МТС купила GreenBushDC в 2021 году за 5,2 млрд рублей.
Юридическое лицо дата–центра МТС GreenBushDC сменило учредителя. Теперь владельцем 100% долей ООО «ГДЦ Энерджи Групп» является ПАО «Мобильные телесистемы», свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.
По данным реестра, ранее «ГДЦ Энерджи Групп» владела компания из Нидерландов Vostok Mobile B.V., которая является дочерним предприятием МТС. С чем связана перерегистрация пока неизвестно — в пресс–службе МТС не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.
МТС купила GreenBushDC в июне 2021 года. Сумма сделки с учетом чистого долга составила 5,2 млрд рублей.
GreenBushDC введен в эксплуатацию в 2018 году, дата–центр является одним из крупнейших в России центром обработки данных. Его проектная мощность составляет 19 МВт, он эксплуатирует более 2 тыс. стоек в нескольких залах площадью более 5 тыс. кв. м.
Фото на обложке: MindAtLarge /
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