МТС определила топ-5 городов по дистанционному трудоустройству

По данным МТС, удаленный наем сотрудников в компанию наиболее популярен в Барнауле, Ульяновске, Самаре, Москве и Краснодаре. Такие данные фиксирует система дистанционного трудоустройства МТС Hello. Экономия на затратах онбординга в среднем составляет 1,5–2 млн рублей в месяц.

Самым цифровым городом, где чаще всего дистанционно трудоустраивают кандидатов с применением МТС Hello, стал Барнаул: за последние восемь месяцев 75% сотрудников были оформлены в штат экосистемы МТС полностью онлайн. Далее следуют Ульяновск — 72% кандидатов, Самара — 50% и Москва — 37%. Замыкает пятерку лидеров Краснодар, где 29% людей проходят оформление дистанционно.

Первоначально проект МТС Hello был запущен в регионах, где расположены центры клиентского сервиса МТС, для которых особенно актуален удаленный наем сотрудников. Сейчас система работает на территории всей страны.

Всего за прошлый год с помощью МТС Hello было принято на работу порядка 15 тысяч человек, этой системой в среднем пользуется больше 200 кандидатов каждый день. Главным образом в дистанционном формате нанимали специалистов контактного центра, бэк-офиса, разработчиков и инженеров.

«Наш инструмент дистанционного трудоустройства дает возможность присоединиться к команде МТС кандидатам из разных городов России. Мы не только создали удобную рабочую среду для будущих сотрудников, но и повысили эффективность процесса трудоустройства. Если перевести результаты работы МТС Hello в часы, получится полноценный рабочий процесс, который осуществляли бы два сотрудника кадровой службы. Освободившееся время HR-специалисты теперь могут потратить на решение других задач», — прокомментировала директор центра по привлечению и подбору персонала МТС Кристина Сергиенко.

За счет сокращения трудозатрат и перехода на электронный документооборот, где не требуется печать, доставка и хранение кадровых документов, только за последние восемь месяцев МТС сэкономила на онлайн-трудоустройстве 2,7 млн рублей — в Ульяновске, 2 млн рублей — в Москве, 1,6 млн рублей — в Самаре, по 1 млн рублей — в Барнауле и Краснодаре.

МТС Hello — система дистанционного трудоустройства и пребординга кандидатов, которая помогает в сопровождении соискателя от момента получения оффера до оформления на работу, включая подписание трудового договора с помощью электронной подписи. Проект начал свою работу в середине прошлого года и интегрирован во внутренние HR-платформы экосистемы, что обеспечивает бесшовный процесс взаимодействия всех участников процесса.

Фото на обложке: Jenny Ueberberg / Unsplash